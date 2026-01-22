После всех заявлений Зеленского и после очень краткого комментария Трампа по итогам из встречи остался неизвестным ответ на главный вопрос сегодняшних переговоров президентов США и Украины - согласился ли Зеленский на вывод войск из Донбасса или нет.

Внешне риторика Зеленского была очень жесткой, с призывами к Европе наконец-то "жахнуть" по России как полагается. Но это он говорит постоянно.

Новой нотой прозвучали его тезисы на тему "без Украины Европа никогда не сможет стать сильной, никто без Украины с Европой считаться не будет. А с Украиной об Европу никто не посмеет вытирать ноги". Очевидно, таким образом он продвигает уже прозвучавшую в западных СМИ идею о необходимости создания военного альянса Европы и Украины без США.

Однако, пока идет война, это абсолютно гипотетическая идея. Тем более, что к ней вряд ли положительно отнесется Трамп. Хоть Зеленский его и не критиковал прямо, а наоборот все время ставил в пример "нерешительным европейцам", но его слова "с Украиной об Европу никто не сможет вытирать ноги" прозвучали довольно двусмысленно. С учетом того, что никто кроме Трампа ноги об Европу сейчас не вытирает.

То есть, повторимся, с одной стороны риторика у Зеленского очень воинственная. И как бы ничто не указывает на то, что он согласился на вывод войск из Донбасса, а также на то, что Трамп ему за это чем-то серьёзным пригрозил.

С другой стороны, Зеленский этой темы вообще не касался в своем выступлении. Зато анонсировал на завтра некие двухдневные переговоры в ОАЭ представителей Украины, США и России. Если б позиция Зеленского была однозначно "нет" по Донбассу, то непонятно, что на них обсуждать. Также как и непонятно, о чем именно тогда будут говорить Уиткофф и Кушнер в Москве с Путиным.

Хотя, Россия своего участия в переговорах в ОАЭ пока не подтвердила.

Больше о дальнейших перспективах, судя по всему, станет понятно после завершения встречи в Москве представителей Трампа с президентом РФ.