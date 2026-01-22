Национальное антикоррупционное бюро вручило подозрение в получении взяток бывшему главе Государственной пограничной службы Сергею Дейнеко. С утра у него проходят обыски.

Об этом на своём сайте сообщила пресс-служба антикоррупционного органа.

По версии следствия, Дейнеко и другие чиновники службы систематически получали взятки за контрабанду сигарет из ЕС - по 3000 евро за каждый автомобиль с нелегальным грузом. Таким образом только за июль - ноябрь 2023 года они получили не менее 204 тысяч евро.

При этом сигареты возили зарегистрированными в Чехии и Австрии автомобилями, на которые устанавливали специальные номерные знаки, похожие на дипломатические. А пассажирами таких автомобилей становились владельцы дипломатических паспортов - члены семей украинских дипломатов в Европе. Это позволяло избежать досмотра транспортных средств. Детективы установили, что топ-чиновники Госпогранслужбы ранее служили вместе с дипломатами, чьи родственники впоследствии стали участниками этой схемы.

Помимо Дейнеко среди подозреваемых по делу числятся начальник отдела пункта пропуска и бывший чиновник. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

НАБУ опубликовало аудиозаписи переговоров чиновников ГПСУ о контрабанде сигарет. Показательно, что общаются они по-русски.

Что значит дело против Дейнеко

В связи с подозрением Дейнеко стоит напомнить, что непосредственной причиной его отставки стало информационно-политическое давление на Владимира Зеленского по делу Тимура Миндича со стороны так называемой антизеленской коалиции, ударной силой которой выступают НАБУ и САП. Дейнеко, который считался близким к Ермаку человеком, тогда обвиняли в содействии выезду из страны Миндича, что позволило тому избежать отправки в СИЗО. Поэтому и сегодняшнее вручение подозрения Дейнеко можно рассматривать как продолжение давления на Зеленского со стороны "коалиции".

В этой цепочке событий также находится вчерашнее подозрение ещё одному бывшему близкому соратнику президента, экс-заместителю главы Офиса президента Ростиславу Шурме, и коррупционный скандал вокруг экс-главы СБУ Ивана Баканова.

Таким образом, активность НАБУ и САП остается пока нерешаемой проблемой для Зеленского: он не может защитить своих соратников. На первый взгляд, проблема еще не смертельная, так как подозрения выдают либо уже сбитым летчикам, либо находящимся за границей, либо людям, хотя и близким к президенту, но не из первого круга (вроде депутата Юрия Киселя), которые остаются на воле под залогом.

Однако, во-первых, в любой момент удар может быть нанесен и по более серьёзным фигурам вроде Сергея Шефира, Юлии Свириденко или Андрея Ермака, который, напомним, пока остается без подозрения, а информационно и лично - по Зеленскому, если у НАБУ есть записи с его голосом и (или) доказательства его прямой причастности к коррупционным схемам. А во-вторых, даже такие точечные подозрения мешают Зеленскому сбалансировать систему власти после коррупционного скандала и вносят большую неуверенность в его ближайшее окружение.

Цели этого давления - заставить Зеленского дать команду на переформатирование большинства в Верховной Раде с радикальным обновлением или заменой правительства с фактической утратой над ним управления, а также передача под контроль "коалиции" госкомпаний и наиболее прибыльных секторов: энергетики, военных закупок и т.д. Пока президент на это не соглашается, стремясь сохранить прежнюю вертикаль власти и схемы в оборонке и в ТЭК. Как мы уже отмечали, последние его кадровые назначения носят преимущественно пиарный характер и призваны показать обновление власти. Единственное сущностное решение - отставка Василия Малюка с поста главы СБУ за то, что тот в ноябре отказался вопреки приказам Банковой наносить удар по НАБУ и САП, а также по их группе поддержки.

Это решение показало "коалиции", всеми силами пытавшейся сорвать отставку Малюка, что президент не отказался от идеи контрнаступления против нее, а потому она и активизировала давление. Параллельно она раскручивает тему некомпетентности властей в энергетике на фоне тяжелейшего положения со светом и теплом во многих городах после российских обстрелов. Также разогревается тема смены главкома ВСУ. А поэтому, вероятно, стоит ожидать и новых антикоррупционных разоблачений, чтобы додавить Зеленского на требуемые уступки. Но нельзя исключать и попытки контрудара со стороны президента по НАБУ и САП, если он почувствует, что снаряды ложатся все ближе к нему лично. Хотя нанести такой контрудар сейчас уже будет намного тяжелее, чем в ноябре.