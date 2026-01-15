В Киеве на фоне масштабных перебоев с отоплением и электроэнергией резко вырос спрос на "товары от блэкаута", начиная от постелей с подогревом и термобелья и заканчивая бесперебойниками (они же инверторы или "экофлоу") и генераторами.

При этом цены на многие из них из-за ажиотажа уже пошли вверх.

Сколько нужно потратить, чтобы обеспечить себе максимальную автономию по свету и согреться без отопления в обычной квартире в столичной многоэтажке?

Самые доступные варианты обогрева при отсутствии централизованного отопления или же едва теплых батареях (что наблюдается в домах, в которые формально уже вернули тепло, но в квартирах все равно - плюс 14-16 градусов) - электрические обогреватели и "открытие" этого сезона — огнеупорные кирпичи.

Понятно, что обогреватели могут работать только при наличии электроэнергии. То есть, если свет отключают часто и надолго, то понадобится еще и бесперебойник или аккумулятор. Но к такой технике вернемся чуть позже.

Из обогревателей лучше выбирать масляные, которые тянут сравнительно немного электроэнергии (от 1 до 2,5 киловатт, тогда как мощность тепловентилятора может достигать 4 Квт).

На hotline ценники на масляные обогреватели колеблются от 1,5 тысяч до 6-7 тысяч гривен.

К примеру, обогреватель Electrolux EOH/M-7209 стоит от 2498 до 3679 гривен.

Средний ценник на эту модель по рынку составляет 3159 гривен.

В продаже есть газовые и керосиновые обогреватели, которые не зависят от наличия электроэнергии. К примеру, автономный керосиновый обогреватель Turbo WKH -3300 стоит 2,5 тысяч гривен и позиционируется как "бытовой". Вместе с тем продавец Иван, с которым мы пообщались, не советует использовать его в "закрытом помещении", отмечая, что такой прибор больше подходит для складов или небольших магазинов, чем для квартир.

Что касается огнеупорного кирпича, то из него делают "мини-печки" жители квартир с газовыми плитами. "Кирпич нужно положить на зажженную конфорку. Он постепенно будет раскаляться и "отапливать" кухню. С помощью такого нехитрого приспособления можно повысить температуру в помещении на 4-5 градусов", - рассказала нам Оксана, которая живет в хрущевке на Соломенке.

Это один их самых доступных вариантов обогрева. К примеру, в "Эпицентре" огнеупорный кирпич можно купить за 54-94 гривны за штуку. Правда, его возможности в деле отопления весьма ограничены - можно повысить температуру на несколько градусов на кухне. При том нужно следить, чтобы возле раскаленного кирпича не было легко воспламеняющихся предметов.

Эксперты советуют не забывать о собственном утеплении. В идеале для того, чтобы согреться во время сна хорошо подходит электроодеяло. Но для того, чтобы оно "работало" необходима электроэнергия. То есть, в условиях жестких отключений света греть такое одеяло может только на бесперебойнике (при этом мощность одеяла не большая - всего 60-80 Вт).

Ценники на одеяла или простыни с подогревом стартуют от 470 гривен и могут достигать 3-6 тысяч гривен.

За 470 гривен на Rozetka мы нашли электро простынь Smart, которая на сайте обозначена как "топ- продаж". Простынь односпальная - размер 60 на 130 см. Но купить этот товар не так просто - средний срок доставки составляет 3-5 дней.

Электропростынь Beurer TS 23 (размер 80 на 150 см) стоит 3289 гривен и ее можно получить уже завтра. Двухспальный вариант простыни этой же марки (140 на 150 см) обойдется в 5977 гривен.

Можно приобрести пончо с подогревом, работающее от USB. Это два в одном - и одеяло и плед. Стоимость — 600-1200 гривен. Есть также варианты пижам или термобелья с подогревом. Первые можно найти за 1-1,5 тысячи гривен, ценники на второе могут превышать 6 тысяч. Скажем, на Prom мы нашли термобелье с подогревом 48 зон (максимальна температура - 55 градусов) за 6314 гривен за комплект.

Но вернемся к зарядным станциям/инверторам (или, как их еще принято называть, бесперебойникам, также их называют по марке одного из производителей "экофлоу").

По факту, на сегодня это один из лучших вариантов пережить длительные отключения света в условиях городской квартиры. Уровень автономности такой станции (то есть, сколько времени она может проработать без зарядки) зависит от мощности и вашего потребления.

Соответственно, чем выше мощность прибора, тем выше ценник.

К примеру, Eco Flow Delta 2 ZMR 330 на 1,8 кВт стоит у разных продавцов от 34 889 до 62 490 гривен, - свидетельствуют данные мониторинга hotline. Тауой большой разброс цен говорит о том, что торговцы пытаются "раскачать" цены.

Средняя стоимость прибора, по данным hotline, в конце декабря составляла 34 529 гривен, а на 12 января - уже 35 990 гривен.

При этом мощность в 1,8 кВт на самом деле не такая большая. Скажем, если подключить к такому бесперебойнику холодильник, то он сможет проработать в условиях отсутствия света чуть больше 4 часов.

Более мощная модель Eco Flow Delta 3 Max стоит от 57 995 до 84 799 гривен.

Причем, ценники только растут. Скажем, если 6 января эта модель в среднем по рынку стоила 61305 гривен, то на 14 января - уже 66 484 гривны.

Eco Flow Delta Pro 3 на 4 Квт стоит от 106995 до 177899 гривен.

"Но стоит учитывать, что инвертор нужно через какое-то время заряжать, на что понадобится несколько часов. Если света нет по 10-15 часов в день, не каждый инвертор "доживет" до следующей зарядки", - говорит эксперт энергорынка Олег Попенко.

Эксперты советует выбирать инвертор, исходя из ваших базовых потребностей - чтобы хватило примерно на 2 суток автономной работы.

Если брать по минимуму (подзарядка телефона, освещение) то ориентироваться стоит на показатель 200 ват в час. На 48 часов при таком потреблении понадобится 9,6 киловатт.

И ценники на такой мощности инверторы серьёзные.

Скажем, батарея Haitech Super на 10,24 кВт/ч стоит 149999-158700 гривен.

И, наконец, генераторы. Это самое автономное оборудование для альтернативного энергопитания - зависит только от заправки топливом (бензином или дизелем).

Небольшой генератор на 2,9 кВт Konner&Sohnen стоит 30-32,3 тысячи гривен. Но, стоит учитывать, что реальная мощность, как показывает практика, ниже номинальной. То есть, эта модель будет выдавать порядка 2 кВт.

Объем топливного бака этого генератора - 4 литра (топливо - бензин), на нем, как утверждает производитель, прибор может работать чуть больше 2,5 часов (то есть, расход топлива - 1,6 литров или - 93,6 гривен в час.)

Более мощные модели стоят дороже и потребляют больше топлива. Скажем, за генератор Karcher PGG 8/3 мощностью 7 кВт придется заплатить в среднем 45,3 тысячи гривен (причем, еще в ноябре такая модель стоила 42,5 тысяч), а расход топлива (бензина) составит 4,5 литров или 263,25 гривен в час.

Отметим, что для квартир в многоэтажных домах генераторы мало приспособлены. По технике безопасности, такие приборы нужно ставить на улице, в удалении от любых предметов, накрыв специальным корпусом (от влаги). Даже попытки некоторых жителей многоэтажек ставить генераторы на балконах могут плохо закончиться из-за рисков проникновения угарного газа в посещение.

И такие случаи уже бывали. Например, буквально вчера полиция Киева сообщила о том, что целая семья погибла от отравления угарным газом из-за работавшего на балконе генератора.

Поэтому генераторы устанавливают, в основном, жители частных домов. Причем в последнее время они все чаще комбинируют несколько приборов - скажем, несколько часов техника в доме работает на инверторе, а, когда тот разрядится, в ход пускают генератор, и так по кругу.

Если подытожить, то можно сказать, что бюджеты на обеспечение собственной энергоавтономности зашкаливают.

К примеру, если купить небольшой инвертор, недогрогие масляный обогреватель и плед с подогревом, то понадобится 36970 гривен.

А, если брать технику по максимуму, ориентируясь на большую мощность и качество товара, то придется выложить до 200 тысяч гривен.