В Одессе четвёртый день продолжается блэкаут.

Местные жители сидят на полу в торговых центрах, чтобы заряжать свои гаджеты.

Соответствующее видео опубликовали местные телеграм-каналы.

А в некоторых магазинах из-за доступа к розеткам начинаются конфликты, что можно заметить в другом ролике.

Между тем глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в Одессе 62,3 тысячи абонентов все еще без света.

"Самая сложная ситуация сейчас в Одессе. Поврежденные подстанции и сети восстанавливают фактически с нуля – участок за участком, шаг за шагом. Вся доступная энергия устремляется туда, где технически можно хотя бы частично подать питание", – добавил он.

Как рассказали "Стране" одесситы, в отдельных районах свет начали давать. Но многие дома уже 4 сутки без света. Воду тоже дают по районам и часто отключают по нескольку часов. Также нестабильна и подача тепла. В городе почти везде не работают светофоры, из-за этого по вечерам очень трудно ездить на авто, много аварий.

Подзаряжаются почти все либо в офисах, где есть генераторы, либо в магазинах и "пунктах несокрушимости", там огромные очереди на зарядку - мало розеток.

Также большие проблемы у владельцев электромобилей - все электрозаправки в городе не работают.

Тем временем местные паблики сообщают, что в Одессе продлили блэкаут еще на сутки - теперь свет обещают лишь завтра вечером.

Напомним, в ночь на 13 декабря произошёл наиболее массированный удар по одесским подстанциям. В городе и области - проблемы со светом, с водой и отоплением.

Власти Одессы заявили, что не знают, когда в городе дадут свет и воду.

Мы публиковали видео, как одесситы готовят еду на сварочных аппаратах, газовых баллонах и греются кирпичами.