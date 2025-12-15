Жители Одессы готовят еду на сварочных аппаратах, газовых баллонах и греются кирпичами
Одесса после самого масштабного воздушного налета на минувшей неделе продолжает сидеть без электричества, воды и отопления. Жители города приспосабливаются к тяжёлым условиям как могут.
Ролики о том, как удается наладить быт без света, массово публикуют в соцсетях.
На кадрах одетые в пальто и куртки одесситы в выстуженных квартирах готовят еду на портативных плитках, газовых баллонах и даже с помощью сварочных аппаратов, разогревают на стационарных плитах кирпичи, чтобы отапливать ими помещения. Из-за неработающих холодильников продукты горожане вынуждены хранить за окном, выставляя на подоконники и приматывая скотчем, чтобы они не съехали вниз.
В магазинах большие скопления людей возле зарядных устройств.
Многие водители загружают в машины пауэрбанки или домашние станции, чтобы они зарядились от двигателя.
Также в соцсетях есть кадры, как посетители ресторана обедают под звуки работающих за окном неподалеку зениток ПВО.
При этом местами в городе есть уличное освещение.
Напомним, в выходные Одесса подвергалась массированным ударам по объектам энергетики. По данным экспертов, это самый массированный налет за всю войну.
В городе сейчас масштабный блэкаут, не ходит электротранспорт, а во многих районах отсутствует вода.