В понедельник, 15 декабря, в Украине идет 1391-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 15 декабря

18.42 Американцы заявили Зеленскому в Берлине, что он должен согласиться на вывод войск из Донбасса в рамках соглашения о прекращении войны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Но Киев запросил дальнейшие обсуждения. Агентство пишет, что по территориальному вопросу по-прежнему существуют серьезные разногласия.

По данным издания, основными вопросами, которые обсуждались на встречах в Берлине, были вопросы территорий и членства Украины в НАТО.

"Зеленский балансирует на тонкой грани между проявлением гибкости и разумности в отношениях с администрацией Трампа и избеганием уступок, которые украинский народ отверг бы", – комментирует агентство.

18.22 Переговоры Украины и США в Берлине продолжаются, но без Зеленского, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

17.55 Зеленский заявил, что его переговоры с командой Трампа были продуктивными, но дал понять, что согласия по всем спорным пунктам не достигнуто.

"Много деталей, важно, чтобы мир стал достойным. Нужно встречаться и работать для создания условий для завершения войны", - заявил президент в Берлине.

17.10 СБУ заявляет о поражении российской подлодки в Новороссийске морскими дронами и публикует видео.

Сообщается, что подлодка класса 636.3 "Варшавянка" (по классификации НАТО — Kilo) была атакована подводными морскими дронами Sub Sea Baby и "получила критические повреждения и фактически выведена из строя".

"Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и Военно-морских сил Украины", - заявляет СБУ.

17.00 Украина рассчитывает уже до конца дня достичь соглашения с США, которое "приблизит нас к миру", заявил Умеров.

"За последние два дня украинско-американские переговоры были конструктивными и продуктивными, достигнут реальный прогресс. Мы надеемся, что к концу дня мы достигнем соглашения, которое приблизит нас к миру", - пишет секретарь СНБО и глава переговорной делегации.

Он добавил, что в СМИ сейчас "много шума и анонимных спекуляций", и призвал не поддаваться на слухи и провокации.

16.40 Украинские СМИ пишут о третьей атаке на российскую нефтедобывающую платформу в Каспийском море, принадлежащую компании "Лукойл-Нижневолжскнефть".

Источники в СБУ заявляют, что повреждено оборудование на нефтегазоконденсатном месторождении имени Корчагина, из-за чего работа платформы остановилась.

16.32 Сегодняшняя встреча Уиткоффа с Зеленским была продуктивной, пишет журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

15.24 Зеленский в Берлине после переговоров с командой Трампа уже встречается с президентом Германии Штайнмайером.

Заявлений для прессы пока не было.

14.49 Во всех областях Украины запустили порайонное оповещение о воздушной тревоге, сообщает премьер Свириденко. То есть тревогу теперь будут объявлять только в тех районах, где есть угроза прилета, а не во всей области.

14.40 В Днепропетровской и Донецкой областях сложная ситуация со светом из-за нехватки там генерации и проблем с передачей электроэнергии с запада, сообщил и.о. главы Госинспекции энергонаблюдения Замолко.

14.25 Переговоры Зеленского с командой Трампа в Берлине уже завершились, пишут украинские СМИ. Таким образом, они длились около 2 часов. Вчера переговоры длились около 5 часов.

14.19 Сообщают о взрыве в Харькове.

14.05 Значительная часть Одессы осталась без воды до 18 вечера, сообщает водоканал.

Из-за ударов по энергетике и ремонтов без водоснабжения остались Приморский, часть Хаджибейского, часть Пересыпского и Киевский районы. А также несколько населенных пунктов области.

14.02 Киев и восточная Украина близки к полному отключению света, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. Под угрозой выхода из строя находятся системы передачи электроэнергии с запада, где сейчас сосредоточена генерация, на восток, что может разделить страну на две части.

13.58 Уиткофф и Кушнер на сегодняшней встрече снова будут настаивать на полном выводе войск из Донбасса, а Зеленский продолжит отказываться, сообщает AFP со ссылкой на источники.

12.50 В Берлине начался второй раунд переговоров Зеленского с Уиткоффом и Кушнером, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник в Офисе президента.

11.47 Одесса без света: жители города готовят еду на сварочных аппаратах и свечах, ходят в супермаркеты за подзарядкой и сидят в ресторанах под звуки прилетов. В соцсетях массово публикуют видео, как приморский город выживает без электричества.

Также люди вывешивают продукты за окна, поскольку холодильники не работают.

Многие водители берут в машины пауэрбанки или зарядные станции, чтобы они заряжались от двигателя.

10.52 В Одессе продолжаются проблемы с водой после массированных ударов по объектам энергетики на выходных. ГСЧС сообщает, что привозит в город автоцистерны с водой.

10.47 В российском Ростове после ночной атаки дронов произошла авария на ТЭЦ.

Местные власти утверждают, что с налетом это не связано и авария произошла во время проведения ремонтных работ, когда был выявлен дефект на теплофикационном оборудовании.

В результате без тепла и горячего водоснабжения остались более 1400 многоквартирных домов и объектов социальной сферы в нескольких районах города.

10.42 Ночью были прилеты по объектам энергетики в нескольких областях, сообщает "Укрэнерго". В результате утром есть обесточенные потребители в Донецкой и Днепропетровской областях.

10.33 Киев будет по 20-22 часа без света в сутки при морозах -5 градусов, которые прогнозируются уже через неделю-две, заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Попенко.

9.04 США на переговорах с Зеленским в Берлине не идут на компромисс по своему проекту мирного соглашения.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники знакомые с ходом вчерашней встречи.

"Американская сторона, по всей видимости, не желает идти на компромисс по проекту мирного соглашения", - пишет издание, чьи собеседники назвали переговоры "сложными".

8.47 Москву с утра атакуют дроны: на подлете к городу к утру было сбито 19 беспилотников, сообщил мэр Москвы Собянин.

Он добавил, что отдельно отражена атака еще одного дрона, летевшего на столицу. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Также паблики сообщали о работе ПВО под Москвой ещё накануне вечером (на видео).

8.08 Ночью Ростовскую область атаковали беспилотники.

В самом Ростове обломки дронов вызвали возгорание автомобилей, заявил губернатор.

Также в регионе есть локальные отключения света из-за обрыва линий электропередач.

7.50 По Пятихаткам и Павлограду нанесены удары, сообщают местные паблики.

В результате начались пожары. Повреждены инфраструктура и транспортное предприятие.

На опубликованном фото - разрушенное здание на железнодорожном вокзале в Пятихатках.

7.42 Зеленский на переговорах с Уиткоффом в Берлине предложил отказаться от стремления Украины в НАТО.

Об этом пишет Reuters.

Агентство напоминает, что накануне встречи Зеленский предложил отказаться от НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада.

"Этот шаг знаменует собой серьезный сдвиг для Украины, которая боролась за вступление в НАТО как за защиту от российских атак, и это стремление закреплено в ее конституции. Он также отвечает одной из военных целей России, хотя Киев до сих пор твердо стоял на своем", - пишет Reuters.