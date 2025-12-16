Анализируем итоги 1392-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Военный паблик Deep State подтвердил продвижение россиян под Гуляйполем, о чем ранее писали западные журналисты.

Карта подтверждает, что войска РФ вошли в город также с юга и продвинулись севернее и южнее.

Украинская армия отступила из южных районов Мирнограда и близлежащих позиций, которым угрожало окружение. Об этом пишет военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке.

Украинский боец "Мучной" заявляет, что "ситуация в городе с каждым днем ухудшается, контролируемых нами секторов становится все меньше".

"Противник методично продвигается вперед: с юго-запада через частный сектор и с северо-запада через фермерские хозяйства в сторону отвала шахты "Новатор" и отвала шахты №11 "Родинская". Движение не резкое, а ползучее — зашли, закрепились, подтянули следующих", - пишет "Мучной".

Он считает, что основной риск для ВСУ в Мирнограде - резкий выход из города.

"Как только наши пехотные группы начнут полноценно выходить из города, они автоматически попадут в узкие коридоры. Это проходы, которые будут перекрестно обстреливаться и находиться под постоянным контролем с неба. Выйти из таких мешков потом будет крайне сложно, а где-то — просто нереально", - считает военный.

Также россияне продвинулись к востоку от Константиновки, в районе Предтечино. И к северу от Степногорска в Запорожской области (к югу от Запорожья).

СБУ вчера заявила, что в порту Новороссийска впервые поразила российскую подлодку класса "Варшавянка". По сообщению спецслужбы это сделали подводные модификации морских дронов Sea Baby.

Но в Черноморском флоте РФ ущерб для лодки опровергли. А затем под сомнение попадание по сумбарине поставили журналисты "Радио Свобода", которые опубликовали спутниковые кадры пирса, рядом с которым был удар.

На снимках видно, что взрыв произошел в нескольких десятках метров от субмарины. Повреждения получил пирс, но "Варшавянка" по-прежнему стоит на своем месте. "Оценить реальный ущерб, который мог быть нанесен лодке, по спутниковым снимкам сложно, однако они позволяют предположить, что прямого попадания дрона в корпус субмарины не было", - пишет издание.

Позже в минобороны РФ показали эту лодку возле пирса, без видимых следов повреждений. Утверждается, что видео снято после украинской атаки.

Гарантии в обмен на Донбасс. Формула Трампа

Вчера и сегодня шел целый поток заявлений из Украины, США, Европы и России о том, что мирное соглашение "близко как никогда". Об этом заявил Трамп, Зеленский, ряд европейских лидеров и даже замглавы МИД РФ Рябков - по итогам двух дней переговоров Украины и США в Берлине.

После этих переговоров был коллективный созвон Трампа, Зеленского и европейских лидеров.

Комментируя все эти разговоры, в Киеве и в Европе особый упор делали на то, что Трамп согласился дать гарантии безопасности на уровне 5-й статьи НАТО без членства в Альянсе от которого, по данным СМИ, готов отказаться Зеленский.

При этом по еще одному спорному вопросу – о выходе украинской армии со всего Донбасса информации о каких-то достигнутых договоренностях не было, что признал и Зеленский. Правда, он сказал, что требование по выводу войск - требование не американцев, а россиян, и Киев пытается убедить Трампа это условие отвергнуть и поддержать остановку огня по линии фронта.

Однако параллельно стали появляться в западных СМИ публикации, которые более детально описывают суть происходящих ныне переговорных процессов между Украиной и США.

Ее (суть) можно свести к формуле: обещанные гарантии безопасности США готовы предоставить только в обмен на выход украинских войск из Донецкой области. Причем, как пишут СМИ, ответ Вашингтон ждет от Киева уже в ближайшее дни, иначе уже сделанные предложения по гарантиям потеряют актуальность.

То, что именно так ставит вопрос Вашингтон, фактически подтвердил и премьер Польши Туск, который сказал, что территориальные уступки Украины являются частью условий гарантий безопасности от США.

И как раз по этому, ключевому, вопросу (вывод украинских войск из Донбасса) никого согласия между Киевом и Вашингтоном пока нет, что ставит под большой вопрос все заявления о скором приближении договоренностей о мире.

Зеленский на вывод войск идти не хочет, пытаясь все-таки убедить Вашингтон снять требование по выводу войск из Донбасса. Со своей стороны в том же направлении работают и европейцы. Они вчера выступили со своими предложениями по гарантиям, которые включают в себя развертывание после завершения войны многонациональных сил в Украине.

Однако не факт, что Трамп поддержит все эти идеи, так как их однозначно отбросит Путин, а значит, и мирные договоренности сорвутся.

При этом американские чиновники в комментарии СМИ выражают уверенность, что Москва не будет против гарантий безопасности, которые американцы готовы предложить Украине (к слову, об этом и сам Трамп говорил сразу после саммита на Аляске, называя согласие РФ на гарантии Украине "главным прорывом" на встрече).

Что может быть действительно правдой.

Во-первых, даже статья 5-я НАТО не обязывает страны Альянса вступать в войну, если на кого-то из них напали. Она сформулирована достаточно общими словами и предусматривает широкий спектр возможности для ответа помимо военного в случае агрессии. А в случае с Украиной (которая членом Альянса не станет) эта расплывчатость еще более усилится.

Во-вторых, мало кто верит, что Трамп будет готов дать Украине такие гарантии, которые бы обязывали США вступать в войну с Россией в случае нового вторжения. На это не решался даже Байден (потому и блокировал процесс вступления Украины в НАТО). А от нынешней администрации такого ожидать тем более не приходится. Как и прежде, ее поведение определяется формулой "ради Украины мы не должны рисковать ядерной войной с Россией". По той же причине маловероятно и согласие Вашингтона поддержать намерения европейцев ввести войска в Украину (а без такой поддержки Европа подразделения посылать не хочет). Тем более стоит напомнить, что в мирном плане Трампа содержался пункт о запрете на присутствие иностранных войск в Украине и пока нет информации, что он оттуда вычеркнут.



Поэтому, повторимся, ключевой вопрос, который тормозит достижение договоренностей, - это территории, а не гарантии безопасности,

Скорее всего, в ближайшие дни Вашингтон будет продолжать давить на Киев, чтобы тот принял формулу "гарантии в обмен на Донбасс". И свое отношение к этому Зеленский, не исключено, определит с учетом решения (или его отсутствия) по репарационному кредиту, ясность с которым как раз и наступит в ближайшие дни (саммит ЕС, посвященный кредиту, стартует 18 декабря).

Выдача кредита увеличит шансы на отказ Зеленского выполнять требования американцев. Провал этого проекта такую вероятность уменьшит.

При этом при любом из раскладов среди украинской верхушки растет ощущение тупика, пишет немецкая газета Bild.

"Для нас в данный момент, похоже, не существует хорошего решения. Либо нас вынудят к частичной капитуляции, либо война продолжится — и без новой помощи для нас, которая могла бы что-то изменить", - заявил Bild источник в украинском правительстве.

Украинские источники говорят, что по вопросам гарантий безопасности нет ясности, что они на самом деле означают, а по вопросам территориальных уступок нет идеи, как их реализовать. Киев считает, что решение оставить Донбасс будет практически невозможно объяснить украинскому населению, а также едва ли реализуемо в нынешнем виде с юридической точки зрения.

Также украинские переговорщики сомневаются в эффективности предложенных гарантий безопасности. В европейском заявлении говорится, что они "могут" оказать Украине поддержку войсками и другими средствами в случае нового нападения. Слово "могут" воспринимается как риск, что украинцам снова придётся воевать в одиночку. Отметим, что аналогичный скепсис звучит и со стороны европейских дипломатов, которых опросила газета Politico.

Кроме того, в Киеве вызывает сомнение возможность быстрого перевооружения украинской армии, пишет Bild. Особенно если в этом процессе не захотят активно участвовать США.

Но в целом основной вопрос на данный момент остается прежний - что сделает Трамп, если в течение отведенных Киеву нескольких дней Зеленский так и не даст свое согласие на вывод войск из Донбасса?

Как мы уже писали, перед ним стоит развилка из трех вариантов действий: предпримет ли он жесткие меры воздействия против Зеленского с целью побудить его на уступку территории, чтобы добиться скорейшего завершения войны? Либо он примет аргументы Киева и снимет требования по уступке территорий и начнет как-то давить на Путина, с целью чтобы он новые условия принял (что будет процессом небыстрым и чреватым эскалацией в отношениях между США и РФ). Либо вообще ни на кого давить не будет и просто займет выжидательную позицию, надеясь на более удобный момент для своих миротворческих усилий, который, впрочем, неизвестно когда наступит.

Выбор Трампа одного из этих вариантов и определит дальнейшей ход событий по войне и по переговорам о ее завершении.

Репарационный кредит

Бельгия вчера отвергла очередное предложение Еврокомиссии по использованию замороженных активов РФ для помощи Украине. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Послы ЕС до позднего вечера пытались убедить Бельгию изменить позицию до саммита Евросовета в четверг, предложив ей три гарантии:

- она сможет получить доступ к финансированию в объёме, равном всей сумме пакета, если столкнётся с судебными исками или ответными мерами со стороны Москвы;

- сможет рассчитывать на этот механизм защиты независимо от общего объёма финансовых гарантий, которые отдельные страны ЕС предоставят по отдельности;

- никакие средства не будут переведены до тех пор, пока эти гарантии не будут обеспечены.

- также все столицы ЕС должны будут расторгнуть свои двусторонние инвестиционные соглашения с Россией, чтобы Бельгия не оказалась в одиночестве перед лицом возможного давления со стороны Москвы.

Но бельгийская делегация ответила, что этого недостаточно и без дополнительных гарантий российские средства останутся в Euroclear. Politico отмечает, что 67% бельгийцев выступают против конфискации активов РФ и поэтому премьер Де Вевер пользуется поддержкой внутри страны.

Правда, европейские источники издания уверены, что в итоге соглашение будет достигнуто.

При этом позиция Бельгии, похоже, негласно поддерживается американцами.

Вчера премьер Польши Дональд Туск подтвердил, что США призывают Европу не изымать российские активы для выделения их Украине в качестве "репарационного кредита", а оставить их для сделки с РФ по завершению войны.

"Американцы говорят: оставьте эти российские активы, потому что сложно садиться с Путиным и говорить о компромиссах, одновременно забирая его деньги. Это американский аргумент, что здесь нужно быть очень осторожными и не ставить ситуацию на острие ножа", — сказал Туск.

Напомним, что первоначальный план Трампа предусматривал использование замороженных российских активов для восстановления Украины и совместных американо-российских проектов.

При этом проблемы с выделением кредита еще и в том, что население не только Бельгии, но и ключевых стран ЕС выступает за сокращение поддержки Украины.

Об этом свидетельствует опрос Politico. За сокращение высказались 46% опрошенных немцев и 37% французов. За увеличение - 21% и 25% соответственно. Противники помощи говорят, что это бьет по экономикам их стран.

Но смогут ли в Европе решить этот вопрос, будет понятно уже на этой неделе. В четверг пройдет саммит Евросоюза по этому вопросу.

Подробнее о теме репарационного кредита мы писали здесь.