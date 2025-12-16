Сын офицера Вермахта и члена нацистской партии стал президентом Чили.

Таковы результаты выборов, которые прошли в этой латиноамериканской стране. В результате голосования победу одержал 59-летний Хосе Антонио Каст.

Его отец Михаэль Каста Шинделе после войны сбежал из Германии в Чили, где стал предпринимателем. Сын отрицает симпатии к нацистской идеологии, но называет себя консерватором и открыто симпатизирует генералу-диктатору Пиночету (брат новоизбранного президента при Пиночете занимал высокие должности).

Во втором туре Каст победил коммунистку Жаннет Хару. Новый президент, называемый "чилийским Трампом", выступает за нерегулируемый капитализм, "твердую руку", не любит иммигрантов, индейцев, ЛГБТ-сообщество, не верит в глобальные изменения климата и обещает построить глубокий ров и высокую стену вдоль длинной северной границы страны с Боливией и Перу.

Его сторонники праздновали победу с плакатами "Игры кончились!". После победы Каста наблюдатели говорят о "правой волне" в Латинской Америке.

Правые победили на выборах в Аргентине и Боливии. Президент Сальвадора Найиб Букеле, прославившийся своими жесткими мерами по борьбе с криминалитетом является одним из самых близких к Трампу зарубежных лидеров. Правда, в двух крупнейших странах Латинской Америки - Бразилии и Мексике у власти находятся левые силы. Также как и в Колумбии, и в Внесуэле.

Можно предположить, что Трамп, в рамках своей концепции усиления влияния США в западном полушарии, наверняка будет прилагать активные усилия, чтоб и в этих странах к власти пришли правые. Он уже открыто призывает президента Венесуэлы Мадуро к отставке. Активно ходят разговоры, что, в противном случае, он может применить военную силу, чтоб поменять в Венесуэле власть.