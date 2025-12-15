Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением об украинском урегулировании во время мероприятия в Белом доме - церемонии вручения наград за защиту границы.

Перед этим Трамп подключился к ужину в Берлине, где его представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встречались с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в рамках очередного раунда переговоров.

"Мы провели очень хороший разговор час назад с европейскими лидерами, многими из них, касательно войны между Россией и Украиной. У нас была длинная дискуссия, и, кажется, что всё идёт хорошо, но мы говорим это уже долгое время, и это сложная ситуация... Протоколы безопасности вчера были невероятными, и они остаются невероятными - это касается России и Украины. И у меня был долгий разговор с президентом Зеленским. Также я говорил с руководителями Германии, Италии, НАТО, Финляндии, Франции, Соединённого Королевства, Польши, Норвегии, Дании и Нидерландов. У нас были очень долгие и очень хорошие разговоры. И снова, я думаю, что всё идёт довольно хорошо.

27 тысяч солдат были убиты в прошлом месяце. Этого не должно происходить. Этого никогда не должно было произойти. Это никогда, никогда не должно было начаться. Но это началось, и мы пытаемся это решить.

Это была ситуация, доставшаяся от Байдена. Мы пытаемся довести дело до конца. И я думаю, что мы сейчас ближе, и они вам скажут, что они тоже сейчас ближе. У нас было множество разговоров с президентом Путиным из России, и я думаю, что мы ближе сейчас, чем когда-либо. И посмотрим, что мы можем сделать. Мы хотим спасти множество жизней.

Знаете, мы продаём оборудование НАТО. Мы не тратим никаких денег, но мы хотим увидеть, можем ли мы спасти множество жизней. Когда вы теряете 25 - 30 тысяч солдат, в основном солдат, но и других людей тоже - из городов и, например, мест вроде Киева, различных других мест по всей Украине - это довольно плохо.

Никто, на самом деле, не видел ничего подобного со времён Второй мировой войны. Но мы становимся ближе. У нас огромная поддержка от европейских лидеров. Они тоже хотят, чтобы это закончилось. И в данный момент Россия хочет, чтобы это закончилось. Проблема в том, что они захотят, чтобы это закончилось, а потом вдруг - не захотят. И Украина захочет, чтобы это закончилось, а потом вдруг - не захочет. Поэтому нам нужно, чтобы они оказались на одной стороне. Но я думаю, что это движется вперёд. Очень хороший разговор", - сказал президент США.

"Украина уже потеряла территории. Но США вместе с Европой работают над гарантиями безопасности. Мы не хотим, чтобы война вспыхнула снова", – заявил он.

Также президент США сообщил, что недавно поговорил с Путиным.

"У США были хорошие переговоры с Россией по Украине, Москва хочет мира", – считает Трамп.

Ранее европейские лидеры опубликовали совместное заявление по урегулированию в Украине, а также сам Трамп ответил Зеленскому на выпад о потере достоинства или союзника.