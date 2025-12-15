Европейские лидеры 15 декабря 2025 года опубликовали совместное заявление по параметрам гарантий безопасности для Киева на случай прекращения войны - в пакете отдельно прописана идея европейских многонациональных сил, которые будут дислоцированы в Украине.

Заявление опубликовано на правительственных сайтах и подписано канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Финляндии Александером Стуббой, Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, Дании Мэтте Фредериксен, Италии Джорджей Мелони, Норвегии Схоофом, Швеции Ульфом Кристерссоном и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и Евросовета Антонио Коштой.

Согласно их заявлению гарантии безопасности должны в себя включать:

предоставление Украине постоянной и существенной поддержки в развитии ее вооруженных сил, которые должны иметь постоянную численность в мирное время 800 тысяч военных;

многонациональные силы для Украины под руководством Европы, которые будут состоять из вкладов стран из коалиции желающих при поддержке США. Эти силы будут способствовать восстановлению Вооруженных сил Украины, поддержанию безопасности воздушного пространства Украины и моря, в том числе путем операций в Украине;

механизм мониторинга и проверки прекращения огня под руководством США при международном участии, что будет обеспечивать раннее предупреждение о потенциальных будущих нападениях, отслеживать потенциальные нарушения режима прекращения огня и реагировать на них, а также механизм сокращения конфликта для разработки взаимных мер деэскалации, которые могут быть использованы во благо всех сторон;

юридическое обязательство, отвечающее внутренним процедурам, принимать меры по восстановлению мира и безопасности в случае предстоящего вооруженного нападения. Эти меры могут включать развертывание вооруженных сил, разведывательную и логистическую поддержку, а также экономические и дипломатические меры;

инвестиции в послевоенное восстановление Украины, включая предоставление значительных ресурсов для экономического и материального восстановления, взаимовыгодные торговые соглашения и учет необходимости компенсации России Украине нанесенного ею ущерба.

Отметим, что США не заявляли о поддержке этого плана. Более того, ряд его пунктов прямо противоречит мирному плану Трампа, в котором, в частности, содержится запрет на размещение иностранных войск на территории Украины.

Ранее европейские дипломаты называли популизмом разговоры о вводе в Украину миротворцев.

Мы также сообщали, как позиция Европейского Союза может определить судьбу переговоров по урегулированию в Украине.