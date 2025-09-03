Южнокорейский сценарий мирного урегулирования не подойдет Украине, заявил Владимир Зеленский в интервью французской Le Point.

"Население Северной Кореи составляет чуть более 20 миллионов человек, а в России – более 140 миллионов. Масштаб этих угроз несопоставим. Угрозы со стороны России в пять, шесть, а то и в десять раз больше. Точное копирование южнокорейской модели, вероятно, не подошло бы Украине с точки зрения безопасности. С другой стороны, её экономическая модель – хороший пример", – сказал он.

Корейское соглашение о перемирии, aka Пханмунджомское перемирие подписали в 10 часов утра в Пханмунджоме 27 июля 1953 года. Соглашение положило конец боевым действиям Корейской войны. Со стороны сил ООН документ подписал генерал-лейтенант армии США Уильям Гаррисон, со стороны Корейской народной армии и Китайских народных добровольцев северокорейский генерал Нам Иль. Представитель Южной Кореи генерал Чхве Доксин присутствовал на церемонии подписания Соглашения, но поставить свою подпись отказался. Соглашение установило демилитаризованную зону на 2 километра по обе стороны от существовавшей линии фронта, привело к прекращению огня и установило условия возвращения военнопленных. Демилитаризованная зона стала, за немногими исключениями, безлюдной нейтральной полосой, образующей фактическую государственную границу между двумя Кореями.

Сценарий "Южная Корея" в Украине обычно предполагает, что после подписания мирного соглашения или остано в Украине разместятся европейские войска, подкрепленные американскими разведданными и обещанием помощи США в случае возобновления конфликта. Иногда пишут о том же иностранном военном контингенте, но уже в демилитаризованной зоне.

Ранее спецпредставитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф в интервью Такеру Карлсону заявил, что ключевым вопросом войны является вопрос признания российского контроля над пятью украинскими регионами, об аннексии которых заявила Россия.

С тех пор он вспоминал о "пяти территориях" в той или иной форме еще неоднократно. В том числе и после недавних переговоров с Владимиром Путиным, который еще в июне 2024 года выставил одним из условий завершения войны юридическое оформление аннексии через соглашение с Украиной с последующим международным признанием.

Известно, что только две страны Европы готовы к заморозке войны в Украине без признания де-юре захваченных РФ территорий.