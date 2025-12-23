На Чернобыльской АЭС предупредили об угрозе обрушения саркофага после нового удара
Саркофаг Чернобыльской АЭС может обрушиться в случае нового удара – для этого даже не обязательно прямое попадание в защитное сооружение.
Об этом заявил директор Чернобыльской АЭС Сергей Тараканов в комментарии телеканалу France24.
Тараканов отметил, что полное возобновление нового безопасного конфайнмента над 4-м энергоблоком ЧАЭС может занять от трех до четырех лет.
"Если ракета или дрон попадет прямо в него или даже упадет где-нибудь поблизости - например, "Искандер", не дай бог. Никто не может гарантировать, что защитное сооружение после этого устоит. В этом и заключается главная угроза", - сказал директор ЧАЭС.
Он уточнил, что после последней атаки саркофаг лишился нескольких своих основных функций. Но, по словам Тараканова, уровни радиации на объекте остаются "стабильными и в пределах нормы".
Образовавшееся отверстие в результате удара беспилотника закрыли защитным экраном, однако, как рассказал директор ЧАЭС, еще необходимо закрыть примерно 300 меньших отверстий, сделанных пожарными во время тушения пожара.
Ранее в МАГАТЭ также заявили, что укрытие Чернобыльской АЭС утратило свои основные защитные функции.
Между тем сегодня Россия нанесла очередной воздушный удар по Украине, использовав более 600 дронов и почти 40 ракет. Под ударами оказались многие области, там ввели аварийные отключения света. По заявлениям украинских властей, основными целями стали объекты энергетики.
Что происходит с украинской энергетикой после массированного удара, мы подробно писали в отдельном материале.