Жительница Харькова Анна Корнилова написала в соцсети эмоциональный пост о том, что смертельно устала быть стойкой и несокрушимой. Она осудила призывы держаться несмотря ни на что, поскольку романтизируют человеческую боль.

Её монолог появился на странице в Threads.

"Я зае@алась быть несокрушимой, держаться в железобетонном Харькове. И вообще все эти нарративы о "несокрушимости" и "железобетоне" токсичны: они нормализуют страдания, превращают нормальную усталость, депрессию и травму в предательство, навязывают иллюзию, что настоящий героизм - это молча держаться, пока не сломаешься окончательно. Нарративы наносят вред, потому что они романтизируют нашу боль, делая из нее бренд, мем, слоган для политиков с безопасного расстояния. А нас превращают в "героев", которые должны держаться любой ценой. А если ты не держишься? Если ты срываешься, плачешь, хочешь сбежать? Тогда ты "слабак", "не патриот", и это только добавляет вины", - написала Корнилова.

Она призналась, что ей пришлось увеличить дозу принимаемых антидепрессантов.

"После почти года стабильной ремиссии вчера вдвое повысили дозировку антидепрессантов. Я харьковчанка. А все харьковчане знают, что у нас на всех коллективный диагноз: мы любим Харьков фанатично, безальтернативно, преданно, искренне гордимся своим городом, сочиняем мемы о чистоте, лавочках и пицце из "Буфета"... Мы главные патриоты и послы города. Я как раз такая. И при всей своей любви к городу и к дому я понимаю, что больше не вывожу и хочу уехать", - резюмировала молодая женщина.

Многие в комментариях написали, что понимают и поддерживают её.

"Я вас понимаю. И обнимаю. И посылайте сразу на@хй потужников, незламников, свидетелей акакпарнямвокопах и агрессивных котиков в пикселе. Зае@аться от этого трэша - это нормально, а также нормально хотеть человеческих условий, ненормально - топить за вечную войну, прикрываясь патриотизмом", - пишет один из комментаторов.

Были и те, кто призвал Корнилову спасаться от депрессии волонтёрской работой.

"Все, кто зае@ался, велкам к нам на волонтёрскую работу. Поработаете, согреетесь, пообщаетесь с адекватными людьми, чай, кофе есть. И никакой депрессии. Просто нужно для себя понять одну вещь: без тыла нет фронта. Мест, где нужна ваша помощь, в Харькове много, было бы желание", - заверил пользователь Threads.

Также Корниловой писали, что никакого чувства вины быть не должно, и посоветовали ей по возможности уезжать из страны.

Некоторые ответили, что военные тоже устали.

Ранее орденоносная блогер Ксюша Манекен заявила, что хочет рыдать от безысходности в связи с ситуацией в стране.

Тем временем западные СМИ пишут, что в Украине растёт число граждан, готовых ради наступления мира согласиться на передачу России всего Донбасса.