Вести переговоры о мире сейчас невыгодно для Украины.

Такое мнение высказал депутат Верховной Рады Роман Костенко в интервью государственной медиа-компании ФРГ Deutsche Welle .

"Если мы продержимся до весны, ситуация изменится", – утверждает депутат.

По словам Костенко, для изменения переговорной позиции россиян необходимо "остановить на поле боя", "довести их потери до 50 тысяч в месяц" и "сбивать 80-90% дронов", запускаемых противником. В этом случае, по словам Костенко, исчезнет сам подход к переговорам с позиции уступок.

"И уже не будет вопроса: "Отдайте нам территории", – заявляет парламентарий.

При таком развитии событий, считает Костенко, Банковая сможет выдвигать Кремлю собственные требования.

"И уже Украина будет говорить: "А вот отдайте нам АЭС, отдайте нам Кинбурнскую косу. Отдайте нам Новую Каховку, потому что это наша территория", – пояснил нардеп.

Какой у армии и страны будет "план Б", если к весне указанных целей достичь не получится, Костенко не уточняет. При этом, судя по всему, примерно такие же идеи разделяет и высшее украинское руководство.

Ранее мы публиковали видео, где Костенко заявил, что Украина должна "максимально тянуть время" в переговорах о мире.

Напомним, задачу "убивать 50 тысяч россиян в месяц" озвучил недавно новый министр обороны Украины Михаил Фёдоров.

Эту цель поддержал и президент Владимир Зеленский, отказываясь идти на уступки россиянам по Донбассу, что могло бы привести к окончанию войны уже сейчас.