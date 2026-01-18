Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский анонсировал новые наступательные операции в 2026 году.

Информация прозвучала в интервью главкома телеграм-каналу LB Live.

"Мы будем проводить стратегическую оборонную операцию, при этом мы понимаем, что в обороне победы не добудешь. Поэтому, соответственно, мы будем проводить наступательные операции", – заявил главком.

Сырский добавил, что ВСУ будут "бороться за то, чтобы удерживать оперативную инициативу" на поле боя.

При этом, судя из слов главкома, речь идёт о наступательных операциях по отвлечению российских войск с приоритетных для них направлений.

"Это (оперативная инициатива - Ред.) приводит к тому, что противник вынужден привлекать и перебрасывать значительные людские ресурсы, вооружение и боеприпасы, чтобы сдерживать наши активные действия", – сказал Сырский.

Ранее Сырский рассказал, как повысить обороноспособность ВСУ.

