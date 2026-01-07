Одесский журналист и правозащитник Александр Тодоров, описал ситуацию на фронте, отношение командиров к личному составу и рассказал о больших потерях у ВСУ и крайней нехватке солдат на передовой.

Эти темы Тодоров поднял в комментарии "Стране".

"Я солдат 41-й механизированной бригады ВСУ, а в мирной жизни журналист и правозащитник из Одессы Александр Тодоров. Сейчас я нахожусь в больнице, где прохожу реабилитацию после ранения.

Начну с уровня обучения в учебке, который был крайне низок. По сути нас научили лишь худо-бедно стрелять из автомата. Все остальные аспекты подготовки, включая антидроновую, не были освещены должным образом. Однако нас заверили, что в боевых бригадах нас ждет боевая адаптация как минимум до конца года, во время которой все белые пятна подготовки будут устранены. Что мы имеем по факту? Из учебки нас разобрали по бригадам 14 ноября и на данный момент из 63 бойцов к концу декабря половина уже была недееспособна, если не больше. Как минимум 15 человек попали в плен под Покровском, 8 пропали без вести, один официально погиб, раненых не меньше 6 человек. И это на фоне обещаний не бросать необученных бойцов в бой до Нового года. Главная проблема в нашей бригаде, как и во всей пехоте, - это отсутствие необходимого количества бойцов на позициях. Когда мы держали позиции, у нас было 48 бойцов вместо необходимых хотя бы 150. Сейчас ребят перевели на другую локацию. И 20 человек держат позиции, на которых должны быть не меньше 60-70 человек. Отдельная тема - отношение к бойцам со стороны командования. Как говорит мой побратим, который служит уже не один год, командиров рот, которые в боях больше года, необходимо менять. Поскольку буквально у каждого едет крыша, и они превращаются в кровожадных вождей местного значения, для которых положить бойцов пачками не является проблемой", - рассказал Тодоров.

В позапрошлом году он заявлял, что его мобилизовали незаконно - вопреки тому, что он не прошел ВВК. Он говорил, что его подпись на протоколе о прохождении медкомиссии подделали сотрудники Киевского ТЦК Одессы, после чего отправили в воинскую часть.

В декабре мы рассказывали о проблемах с управлением личным составом на фронте.