В Запорожье будут судить военных командиров, через которых сидящие в тылу штабные сотрудники получали боевые выплаты.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований на своей странице в Facebook.

Следствие установило, что командир воинской части совместно с начальником финансовой службы создали систему обогащения для своих. Командир подписывал документы о якобы участии приближенных к нему штабных сотрудников в боевых действиях на передовой, а начальник финансовой службы вносил эти недостоверные данные в расчетные ведомости. В документах указывалось, что упомянутые штабные сотрудники якобы воевали "на нуле" в Луганской и Харьковской областях, хотя на самом деле они не покидали места своей постоянной дислокации. Из‑за этих махинаций приближенные к руководству штабные сотрудники успели незаконно получить почти 700 тысяч гривен боевых выплат.

Командир воинской части и начальник финансовой службы обвиняются в злоупотреблении служебным положением. Санкция инкриминируемых им статей предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

Кроме того, решается вопрос о возмещении причиненного государству ущерба. Суд арестовал имущество фигурантов.

Ранее в Верховной Раде заявили, что командиры ВСУ присваивают себе фиктивно начисленные боевые выплаты.

А летом Служба безопасности Украины и Нацполиция разоблачили чиновника, который насчитал 35 миллионов гривен боевых выплат тыловому батальону во Львовской области.