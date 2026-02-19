США оказывают давление на партнеров по НАТО, требуя, чтобы Украина и страны Индо-Тихоокеанского региона – Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея – не участвовали в саммите альянса, который пройдет в июле в Анкаре. Также Вашингтон явно хочет сократить многие миссии НАТО, включая иракскую.

Об этом со ссылкой на четырех дипломатов сообщает издание Politico.

Недавно заместитель главы Пентагона Элбридж Колби изложил позицию администрации США, лежащую в основе того, что он назвал "НАТО 3.0".

"Не каждая миссия может быть первоочередной задачей. Не каждая возможность может быть улучшена до предела. Мера серьезности заключается в том, смогут ли европейские силы сражаться, поддерживать боеспособность и одерживать победу в сценариях, которые наиболее важны для защиты альянса", - сказал Колби министрам обороны альянса на прошлой неделе, подтвердив при этом, что США по-прежнему привержены европейской безопасности.

В соответствии с этой концепцией Вашингтон попросил союзников уже в сентябре прекратить консультативную миссию в Ираке, направленную на укрепление иракских институтов безопасности и созданную во время первого срока Дональда Трампа в 2018 году. США также планируют вывести около 2500 военнослужащих из Ирака в рамках соглашения с иракским правительством от 2024 года. Представитель администрации США сообщил Politico, что это часть "приверженности Трампа прекращению бесконечных войн".

По словам источников, США также дали понять, что хотят свернуть возглавляемые НАТО силы в Косово (KFOR). Уполномоченная ООН международная миротворческая миссия, которая начала свою работу в 1999 году после югославских войн, в настоящее время насчитывает около 4500 военнослужащих.

Наконец, Вашингтон призывает союзников не приглашать Украину и четырех официальных партнеров альянса в Индо-Тихоокеанском регионе на ежегодный саммит НАТО в Анкаре.

Politico резюмирует, что эти усилия отражают стремление Белого дома рассматривать НАТО как сугубо евроатлантический оборонный пакт и отказаться от многолетней экспансии в сферу кризисного управления, глобального партнерства и инициатив, основанных на ценностях, которые давно раздражают президента США и его сторонников.

В рамках усилий Вашингтона НАТО может сократить так называемую деятельность за пределами зоны ответственности, выходящую за рамки основных задач альянса - обороны и сдерживания. По словам источников, эту инициативу в США называют "возвращением к заводским настройкам".

Напомним, при всём этом США требуют от стран НАТО увеличить свои расходы на оборону до 5% ВВП.

Члены военного блока согласовали проект заявления, по которому предполагается достичь этой цели только к 2035 году – то есть фактически в завуалированной форме уклонились от выполнения требования.