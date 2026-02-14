Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал о своей беседе с псом Патроном, который помогает разминировать украинские территории.

Об это он заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, у собаки из Украины было для него послание.

"Я посмотрел псу Патрону в глаза, и он сказал мне, что мы никогда не сдадимся", - сообщил Рютте.

Таким образом он сообщил о своем визите в Черниговскую область.

"Там (в Украине - Ред.) все герои, люди, которые являются спасателями, люди, которые работают, спасая жизни, и солдаты, безусловно. Ты слышишь иногда о спасателях, и даже та собака, я даже собаке посмотрел в глаза, и она мне сказала, мы никогда не сдадимся", - говорится в сообщении.

При это генсек упомянул, что недавние ракетные удары по Киеву имели целью оставить без тепла почти 250 тысяч горожан в те дни, когда столбик термометра за окном опустился до отметки в -25 градусов. Он отметил, что украинцы становятся сильнее, несмотря на сложности

"И люди живут в таких условиях. Когда говоришь с людьми, они мне говорят: "продолжайте нас поддерживать, мы не сдадимся". Они только становятся сильнее, несмотря на ужасные сложности", - подчеркнул Рютте.

Напомним, в начале февраля Рютте, который находился с рабочим визитом в Украине, привезли на территорию ТЭЦ в Киеве, по которой был нанесен удар.

В Мюнхене президент Украины Владимир Зеленский также продемонстрировал мировым лидерам визуализацию массированной атаки в ночь на 12 февраля, когда российские войска выпустили по Украине 24 баллистические ракеты.