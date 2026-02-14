В Мюнхене началась встреча глав МИД G7 и Украины. На ней обсуждаются мирные усилия по вопросам энергетики и ПВО.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Украины.

На опубликованных кадрах можно заметить, что там присутствуют госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Украины Андрей Сибига.

Стороны обсудят дальнейшую поддержку Киева, координацию санкционной политики и возможные дипломатические инициативы на фоне продолжающегося конфликта.

"В Мюнхене началась встреча министров иностранных дел государств Группы семи и Украины. В центре внимания - мирные усилия и всесторонняя поддержка Украины, в частности усиление энергетической устойчивости и систем ПВО", - сообщили в МИД.

Встреча проходит на фоне заявлений о подготовке новых раундов мирных консультаций.

Как известно, на полях Мюнхенской конференции по безопасности также должна пройти неформальная встреча министров иностранных дел Евросоюза.

Ранее мы писали, что Андрей Сибига в Мюнхене уже встретился с главой МИД Китая Ван И. Представитель Украины отметил, что встреча вышла "содержательной и продуктивной".

Сегодня Ван И заявил, что двери для диалога по поводу войны в Украине открыты, а потому "все заинтересованные стороны должны воспользоваться возможностью".