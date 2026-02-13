Зеленский в Мюнхене встретился с наследником свергнутой иранской династии Пехлеви
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Мюнхен встретился со старшим сыном и наследником последнего шаха Ирана Резой Пехлеви.
Об этом глава государства сообщил в своем в Telegram-канале.
Зеленский заявил наследному принцу в изгнании, что "поддерживает иранский народ в его борьбе за свое будущее".
"Во время разговора уделили внимание ситуации в Иране, направлениям, в которых люди Ирана нуждаются в поддержке. Обсудили важность ужесточения санкций против иранского режима и любых других диктаторских режимов", - написал он.
При этом президент отметил осуждение сотрудничества между Россией и Ираном, в частности, "снабжение иранским режимом "шахедов" в Россию и передачу лицензий на соответствующее производство".
"Такое партнерство представляет реальную угрозу не только Украине, но и всему региону", - заявил Зеленский.
Напомним, шах Мохаммед Реза Пехлеви, отец нынешнего наследного принца, был свергнут Исламской революцией в 1979 году. Установленная тогда власть продолжает управлять Ираном до сегодняшнего дня.
В ходе недавних протестов в Иране Реза Пехлеви пытался позиционировать себя как их лидер, но не был поддержан никем.
Ранее мы писал, что спецпредставитель США Стив Уиткофф тайно встретился с Резой Пехлеви на фоне протестов в Иране.
Пехлеви также призывал президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию в своей стране, где продолжались массовые акции протеста.