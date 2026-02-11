Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш направил президенту Ирана Масуду Пезешкиану официальные поздравления по случаю 47-й годовщины исламской революции.

Об этом сообщает агентство IRNA.

В письме Гутерриша отмечается, что национальные праздники предоставляют возможность осмыслить путь, по которому идет государство, его роль и вклад на международной арене, идеалы, которые определят его будущее. Это также напоминание о важности диалога и солидарности.

Глава ООН отметил необходимость положить конец войнам, предотвратить новые конфликты, снизить неравенство, бороться с климатическим кризисом и обеспечить ответственный подход к могущественным технологиям.

"Эти вызовы делают необходимым международное сотрудничество для обеспечения мира и безопасности, рационального развития и соблюдения прав человека", – добавил Гутерриш.

Неправительственная организация UN Watch призвала ООН опубликовать полный текст письма. В послании, направленном Гутерришу, также содержится призыв отменить выступление министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи на заседании Совета ООН по правам человека, которое состоится 23 февраля.

"Если вы не отмените приглашение этому массовому убийце, мы обратимся к швейцарской полиции с требованием арестовать его за преступления против человечности", - говорится в письме UN Watch.

Напомним, в январе в Иране усилились протесты против власти аятолл, которые были жестко подавлены. СМИ писали о тысячах погибших активистов.

Недавно Евросоюз включил иранский Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций. В частности, в санкционный список внесены министр внутренних дел Ирана Эскандар Момени, генеральный прокурор Мохаммад Мовахеди-Азад, а также ряд командиров Корпуса стражей исламской революции и офицеров полиции, занимающих высокие должности.

Все они, как заявила глава евродипломатии Кая Каллас, были "причастны к жестокому подавлению мирных протестов, к произвольным арестам политических активистов и правозащитников".