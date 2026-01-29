Европейский Союз принял решения против РФ и Ирана, включив Россию включили в черный список по борьбе с отмыванием денег, а "Корпус стражей исламской революции" в список террористических организаций.

Об этом заявила высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на своей странице в социальной сети Х.

По ее словам, "любой режим, который убивает тысячи собственных граждан, идет к самоуничтожению".

"Репрессии не могут оставаться без ответа", - написала она.

Решение по РФ обязует европейские банки контролировать любые связанные с ней транзакции.

В частности, в санкционный список внесены министр внутренних дел Ирана Эскандар Момени, генеральный прокурор Мохаммад Мовахеди-Азад, а также ряд командиров Корпуса стражей исламской революции и офицеров полиции, занимающих высокие должности.

Все они были "причастны к жестокому подавлению мирных протестов, к произвольным арестам политических активистов и правозащитников".

Среди организаций, включенных в санкционный список — Иранское агентство по регулированию аудиовизуальных средств массовой информации (SATRA), киберпространственная организация Серадж и несколько компаний-разработчиков программного обеспечения.

Тем временем западные СМИ сообщают, что в течение ближайших 48 часов возможен военный удар США по Ирану.

Однако подобные прогнозы уже публиковались ранее, а ударов не последовало.