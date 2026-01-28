Трамп заявил, что "большая армада" США готова применить силу в отношении Ирана
Американский президент Дональд Трамп заявил, что "большая армада" США во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" готова применить силу в отношении Ирана.
Об этом он написал на своей странице в собственной социальной сети Truth Social.
В своем сообщении Трамп снова призвал Тегеран к переговорам.
"Как и в случае с Венесуэлой, флот готов, способен и при необходимости может быстро выполнить свою миссию — с применением силы и насилия. Будем надеяться, что Иран быстро "сядет за стол переговоров" и согласится на справедливую и взаимовыгодную сделку — без ядерного оружия — такую, которая устроит все стороны. Время на исходе, оно действительно имеет решающее значение", - заявил президент США.
Он говорит, что возможная атака в этот раз будет "гораздо более жестокой", чем прошлым летом.
Напомним, сегодня госсекретарь США Марко Рубио также пригрозил Ирану превентивным ударом.
Недавно Трамп также направил американскую армаду к Ирану "на всякий случай".
