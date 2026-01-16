Жесткие действия властей Ирана, по всей видимости, к настоящему моменту в значительной степени подавили протесты.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правозащитные организации и местных жителей, подтверждая оценки "Страны".

Несколько жителей Тегерана заявили, что в столице еще с воскресенья царит спокойствие. Они сказали, что над городом летают дроны, хотя в четверг и пятницу они не видели никаких признаков протестов.

Государственные СМИ сообщили о новых арестах в пятницу на фоне неоднократных угроз США вмешаться, если убийства продолжатся.

Ирано-курдская правозащитная группа "Хенгау" заявила, что с воскресенья протестных акций не проводилось, но "ситуация с безопасностью остается крайне ограничительной".

"Наши независимые источники подтверждают значительное присутствие военных и сил безопасности в городах и поселках, где ранее проходили протесты, а также в ряде мест, где крупных демонстраций не было", - заявила базирующаяся в Норвегии организация Hengaw в комментариях агентству Reuters.

Другой житель северного города на Каспийском море также отметил, что на улицах, по-видимому, спокойно.

Однако в некоторых районах все ещё наблюдались отдельные поджоги и протестные акции, отмечает Reuters.

По данным иранских источников, в ходе протестов погибли около 2000 человек.

Тем временем в соцсетях публикуют видео, как утверждается, с улиц иранских городов, которые патрулируют усиленные отряды вооруженных силовиков.

Напомним, спецпредставитель Белого дома Стивен Уиткофф перечислил требования США к Ирану, которые Вашингтон намерен зафиксировать в соглашении. Они касаются жёсткого пересмотра ключевых направлений иранской ядерной и военной политики.

Между тем Министерство войны США переводит авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования США на Ближний Восток.