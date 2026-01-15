Министерство войны США переводит авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования США.

Об этом сообщил телеканал NewsNation со ссылкой на источник.

Зона ответственности Центрального командования США охватывает более 4 миллионов квадратных миль, простираясь на северо-восток Африки, Ближний Восток, Центральную Азию и Южную Азию, включает 21 страну, в том числе Египет, Ирак, Афганистан, Иран и Пакистан.

Как рассказал источник, переброска займет около недели. При этом численный состав группы он не уточнил.

В авианосную ударную группу входят авианосец, как минимум одна ударная подводная лодка и другие корабли. По имеющимся данным, сейчас меняет дислокацию авианосец "Авраам Линкольн".

Решение о передислокации Пентагон принял на фоне роста напряженности между администрацией Дональда Трампа и Ираном, а также обсуждений в Вашингтоне возможной поддержки противников иранских властей.

Вчера газета The Washington Post написала, что в Вашингтоне осознают нехватку у США ресурсов, чтобы провести полноценную военную операцию в Иране.

"В настоящее время у администрации просто нет ресурсов в регионе, чтобы нанести полноценный силовой удар, не рискуя получить ответ", - сообщил газете источник, близкий к американской администрации. Он уточнил, что США "пришлось вывести значительную часть средств из Центрального командования, чтобы поддержать Венесуэлу".

Ранее Иран предупредил о готовности нанести удары по американским военным и Израилю в случае атаки США и объявил ограничения на полеты.

На фоне роста напряженности в регионе часть персонала американских военных баз, в том числе в Катаре, начали эвакуировать.