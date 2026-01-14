Президент США Дональд Трамп сообщил о получении Вашингтоном информации о том, что в Иране не планируют казнить протестующих.

Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

"Нам сказали, что убийства в Иране прекращаются, и они прекратились. Нет никакого плана казней. Мне это сообщили из достоверных источников. Посмотрим, что будет дальше", – сказал американский президент.

Он добавил, что США будут наблюдать за Ираном, прежде чем принимать дальнейшие решения относительно применения силы в стране.

"Означает ли это, что военные действия против Ирана больше не рассматриваются?" – задал ему вопрос журналист.

"Мы будем наблюдать за процессом, но мы получили очень хорошее заявление от людей, которые в курсе происходящего", – повторил глава Белого дома.

Судя по поступающей из Ирана информации, президент США прав. Убийства действительно прекратились по той причине, что практически прекратилось сами протесты. Они подавлены. По крайней мере в крупных городах.

Власти Ирана полностью контролируют ситуацию в стране, заявил Fox News министр иностранных дел Аббас Арагчи.

"Мы полностью контролируем ситуацию, теперь наступило спокойствие", – сказал он.

Он также заявил, что "у нас была борьба с террористами, а не с протестующими. Они начали стрелять по людям, потому что хотели втянуть Трампа в войну. Это был израильский заговор".

За последние пару дней почти никаких сообщений о новых протестных акциях в Иране не было. О них не сообщают ни западные агентства, ни оппозиционные иранские ресурсы и блогеры, которые освещают протесты.

Исключение - лишь циркулирующая в израильских медиа информация со ссылкой на некие курдские организации, о том, что в приграничье с Ираком протестующие захватили базу КСИР. Но каких-либо подтверждений ее нет, хотя и нельзя исключать, что в населенных курдами районах Ирана столкновения могут продолжаться. Но из остальной части страны сообщений о новых крупных протестах, повторимся, за последние сутки не поступает.

Идут только новости о проправительственных митингах. Мы уже писали о том, что власти Ирана скорее всего смогли переломить ситуацию с протестами в свою пользу после того как полиция и КСИР начали стрелять по протестующим (часть из которых были также вооружены) на поражение.

После чего в США начали намекать на удары по Ирану (что скорее всего не понадобилось бы, если бы протестующие имели успех и режиму грозило бы свержение).

Теперь то, что Тегеран смог подавить протесты, фактически подтвердил и Трамп.

И, казалось бы, из его слов следует, что теперь у американцев нет повода наносить по Ирану удары.

Западные журналисты сообщают, что против этого также выступают даже оппоненты Тегерана на Ближнем Востоке - включая Израиль, который считает, что внешнее нападение может сплотить иранцев "вокруг флага" и укрепить режим аяттол.

С другой стороны, новостные агентства активно пишут о нарастании военного напряжения и возможности американского удара в ближайшие сутки. Кроме того, Трамп с тем же Ираном уже применял тактику отвлечения внимания, делая заявления на тему "уже все в порядке", чтобы потом внезапно атаковать (так было, например, накануне нападения Израиля на Иран в июне прошлого года).

То есть пока рано однозначно говорить, что никаких резких движений вокруг Ирана в обозримом будущем уже не будет. Как в плане прямой атаки США и Израиля, так и в плане попыток поднять в стране новую протестную волну.

В ответ Иран предупредил соседние страны, где присутствуют американские военные, что ударит по базам США в случае атаки американцев.