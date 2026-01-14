Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Европе с просьбой поделиться разведданными о целях на территории Ирана.

Об этом газете The Washington Post заявили два европейских дипломата.

"У нас нет никаких признаков того, что президент Трамп собирается атаковать ядерные объекты. Более вероятно, что он будет преследовать руководство организаций и сил, ответственных за убийства протестующих и причастных к ним", - сказал один из чиновников.

При этом издание уточняет, что сейчас президент США в частных разговорах обсуждает военный вариант против Ирана "менее уверенно", чем в июне, когда были атакованы ядерные объекты Исламской республики.

Аргументы против удара включают как опасения сбоя или провала операции по свержению иранского режима - так и возможность того, что падение власти в Тегеране может привести к приходу к более воинственного правительства или к появлению ещё одного несостоявшегося государства на Ближнем Востоке. Об этом газете сообщили бывшие чиновники и люди, близкие к Белому дому.

Также скептики надеются избежать недовольства в электоральной базе Трампа, которое проявилось после бомбардировок иранских ядерных объектов. Сторонники MAGA против вмешательства в ближневосточный конфликт.

Одним из сторонников этой линии в администрации является вице-президент Джей Ди Вэнс.

WP указывает, что во вторник в Белом доме прошло заседание совета национальной безопасности, который предложит Трампу варианты действий по Ирану.

Напомним, накануне Трамп призвал к продолжению протестов в Иране и не исключил военной операции против Тегерана. Кроме того, глава Белого дома назвал хорошей идеей эвакуацию американцев из Ирана.

Подробнее о ситуации в Иране мы писали в отдельном материале.