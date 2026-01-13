Президент США Дональд Трамп ответил одной фразой на вопрос о том, какую он помощь намерен оказать протестующим в Иране.

Слова Трампа цитирует западная пресса.

"Вы скоро всё узнаете", - заявил президент США.

Он дал понять, что не исключён и военный сценарий.

"Хорошая идея, если американцы эвакуируются из Ирана", – сказал президент США.

Тем временем Канада призывает своих граждан срочно покинуть Иран.

Сделать это предлагается через Армению или Турцию.

Кроме того, саудовский канал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что авиарейсы между Ираном и Ираком отменены.

Между тем журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт сообщил, что Дональд Трамп затронет тему протестов в Иране в своей экономической речи в Детройте.

С этой речью Трамп выступил сегодня вечером по киевскому времени.

Президент США высказался по поводу Ирана, но ничего нового, в сравнение со сказанным ранее, не заявил.

Он вновь призвал "иранских патриотов" продолжать протестовать и сказал, что отменил переговоры с иранскими властями.

А также добавил, что у него есть разные цифры убитых протестующих.

"Если цифры верны, с вами обращаются крайне жестоко", - сказал Трамп.

Каких-либо решений о действиях против Ирана, о подготовке которых сейчас ходят упорные слухи, он не озвучил.

Ранее сообщалось, что американские СМИ на фоне слухов о намерении президента США объявить о начале военной операции против Ирана увеличивают оценки числа погибших участников протеста в этой стране.

Подробнее о том, что происходит в Иране, мы писали в отдельном материале.