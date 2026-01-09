Наследный принц Ирана Реза Пехлеви призвал президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию в своей стране, где продолжаются массовые акции протеста.

Соответствующая публикация появилась на странице Пехлеви в соцсети Х.

Он заявил, что активисты, вышедшие на улицы против власти аятолл, сталкиваются с возрастающими трудностями.

"Пожалуйста, будьте готовы вмешаться, чтобы помочь народу Ирана. Прошлой ночью Вы видели миллионы храбрых иранцев на улицах, противостоящих боевым патронам. Сегодня они сталкиваются не только с пулями, но и с полным отключением связи. Нет интернета. Нет стационарной телефонной связи. Али Хаменеи, опасаясь конца своего преступного режима от рук народа и используя ваше мощное обещание поддержать протестующих, угрожает людям на улицах жестоким подавлением. И он хочет использовать это отключение связи, чтобы убить этих молодых героев", – заявил он.

"Я призвал людей выйти на улицы, чтобы бороться за свою свободу и сокрушить силы безопасности численным превосходством. Прошлой ночью они это сделали. Ваша угроза этому преступному режиму также сдержала бандитов режима. Но время имеет решающее значение. Люди снова выйдут на улицы через час. Я прошу вас о помощи", – добавил Пехлеви, обращаясь к Трампу.

Шах Мохаммед Реза Пехлеви, отец нынешнего наследного принца Ирана, был свергнут Исламской революцией в 1979 году.

При этом Трамп, как отмечают западные СМИ, прямо не поддерживает притязания Резы Пехлеви на роль лидера акций протеста.

Ранее Трамп пригрозил властям в Тегеране за убийство мирных протестующих.

Напомним, "Страна" разбиралась, к чему могут привести протесты в Исламской Республике Иран.