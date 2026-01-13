Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани назвал президента США Дональда Трампа и премьера-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "главными убийцами иранского народа".

Соответствующий пост Лариджани опубликовал в соцсети X.

"Мы объявляем имена главных убийц иранского народа: 1– Трамп, 2 – Нетаньяху", – написал он, комментируя заявление Трампа в соцсети Truth Social о том, что американская помощь протестующим "уже в пути".

Напомним, сегодня президент США сообщил, что остановил все переговоры с официальными властями Тегерана. Также он объявил, что направляет протестующим Ирана помощь, и призвал их захватывать государственные учреждения.

Ранее сообщалось, что массовые протесты в Иране становятся всё жёстче, а больницы переполнены ранеными.

Также американские медиа на фоне слухов о намерении президента США Дональда Трампа объявить о начале военной операции против Ирана увеличивают оценки числа погибших участников протеста в этой стране.

Между тем власти Ирана утверждают, что взяли ситуацию с протестами под контроль. Подробнее о том, что происходит в Иране, мы писали в отдельном материале.