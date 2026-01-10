В Иране продолжаются массовые акции протеста, которые все чаще перерастают в вооружённые столкновения.

Об этом сообщают местные СМИ.

Центр по правам человека в Иране (CHRI) заявляет о переполненных ранеными больницах в Тегеране, Мешхеде и Карадже.

По данным правозащитников, в ходе акций протеста погибли по меньшей мере 62 человека, в том числе 14 сотрудников сил безопасности и 48 протестующих, 2300 демонстрантов задержаны.

Однако, точной информации о происходящем мало, так как в Иране уже больше суток отключен интернет.

Власти, тем временем, усиливают контроль на улицах Тегерана. На одной из главных магистралей столицы Ирана спецподразделения сил безопасности через каждые 10 метров установили блокпосты, их занимают силовики, вооруженные автоматами Калашникова.

The Financial Times приводит слова мэра Тегерана Алиреза Закани, который утверждает, что в столице были атакованы 26 банков, 25 мечетей и несколько зданий, связанных с Корпусом стражей исламской революции.

Западные лидеры и дипломаты опасаются, что иранские власти могут использовать отключение интернета, начавшееся в четверг, для подавления протестов.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что протестующие "вредят стране".

А секретарь совета по нацбезопасности Ирана Али Лариджани объявил, что "мы находимся в разгаре войны. Ни мира, ни прекращения огня не было. Мятежники - это городская квазитеррористическая группировка. Израиль стоит за нынешней ситуацией".

На одном из видео, которое публикует BILD, видно, как протестующие демонтируют уличные камеры и переклеивают названия улиц, меняя их на "улицу Трампа".

Напомним, накануне наследный принц Ирана Реза Пехлеви призвал президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию в своей стране.

К чему могут привести протесты в Исламской Республике Иран, мы разбирались в отдельном материале.