Администрация США предупредила Киев, что удары по нефтяному объекту в районе Новороссийска в конце прошлого года затронули американские инвестиции в Казахстане.

Об этом заявила на брифинге посол Украины в США Ольга Стефанишина, сообщает CNN.

По ее словам, Киев получил от Госдепартамента демарш - официальное дипломатическое уведомление.

"Мы слышали, что украинские атаки по Новороссийску повлияли на некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы услышали от Госдепартамента, что нам следует воздержаться от, знаете, атак на американские интересы", - сказала она.

Стефанишина уточнила, что речь не шла о запрете на удары по российской военной или энергетической инфраструктуре.

"Это касалось самого факта, что там были затронуты американские экономические интересы. Мы приняли это к сведению", - отметила дипломат.

Она также добавила, что в письме подчеркивалось: у США сейчас нет сопоставимых экономических интересов в Украине, как в Казахстане.

"Мне было очень жаль, что за 35 лет независимости Украины, имея столько возможностей, мы так и не оказались в ситуации, когда можем сказать то же самое", - заявила Стефанишина.

Напомним, в конце ноября украинские беспилотники нанесли удар по Новороссийску, причинив ущерб трубопроводу, по которому нефть транспортируется из Казахстана. Акционером этого трубопровода ("Каспийского трубопроводного консорциума") является американская компания Chevron.

Также мы писали, что в январе в Черном море вблизи Новороссийска беспилотники атаковали два нефтяных танкера. Один из танкеров был зафрахтован американской нефтекомпанией Chevron для перевозки нефти из Казахстана.