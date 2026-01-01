Президент США Дональд Трамп отметил Новый год в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Празднование традиционно прошло в формате торжественного приема, который он проводит ежегодно.

На мероприятии Трамп присутствовал вместе с первой леди Меланией Трамп. Среди приглашённых гостей был премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, прибывший на праздник вместе с супругой.

В Сети публикуют кадры, как политики вместе любуются фейерверком возле резиденции Трампа во время новогодних торжеств.

Напомним, во время поздравления украинцев с Новым годом президент Украины Владимир Зеленский прямо заявил, что не намерен выводить войска из Донбасса.

А президент Франции Эммануэль Макрон в своём новогоднем обращении заявил, что не будет баллотироваться на новый срок.

В отдельном материале мы разбирались, возможно ли завершение войны в Украине в наступившем году.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.