Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не будет баллотироваться на новый срок.

Об этом он сообщил в своем новогоднем обращении.

По словам политика, он останется на посту до конца своих полномочий, которые истекают в 2027 году.

"В конце 2026 года, когда придет время, постепенно начнется президентская кампания 2027 года - первая за десять лет, в которой я не буду принимать участие", - сказал Макрон.

При этом французский лидер добавил, что сделает всё, "чтобы президентские выборы прошли максимально спокойно, в особенности без какого-либо иностранного вмешательства".

Отметим, что это было уже девятое новогоднее обращение Макрона к Франции перед его последним полным годом на посту президента. Следующие президентские выборы в стране пройдут в 2027 году.

Напомним, во Франции весь прошлый год шёл затяжной политический кризис с постоянной сменой правительств на фоне массовых протестов людей, недовольных экономической и социальной политикой властей.

