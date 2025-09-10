Во Франции начались массовые выступления против политики действующей власти. Масштабная акция протеста координируется через мессенджер Телеграм.

Об этом написал в соцсети Х его основатель Павел Дуров.

"Горжусь тем, что Телеграм стал инструментом протестов во Франции против провальной политики Макрона. После восьми лет забвения люди устали от пустого пиара и позёрства — и теперь наносят ответный удар", - сказано в публикации бизнесмена.

Между тем в сети появились первые кадры протестов против политики Макрона. На кадрах их участники вступают в жесткие столкновения с полицией, блокируют дороги, переворачивают и жгут машины.

Около 200 человек уже арестованы, заявил уходящий в отставку глава МВД Брюно Ретайо.

Напомним, во Франции сейчас развивается политический кризис. После предложений о масштабном ограничении бюджета на социальные расходы в отставку ушел премьер-министр Франсуа Байру. Президент Эмманюэль Макрон выдвинул вместо него министра обороны Себастьена Лекорню, но его пока не утвердил парламент.

Также заранее было объявлено о сегодняшних массовых протестах против ухудшения социальной политики. К забастовке призвало недавно созданная организация "Заблокируем всё", которая выступает против элит в целом.

Отметим, что против Дурова во Франции расследуется уголовное дело, которое он сам считает попыткой давления и гонениями на свободу слова.