Во Франции начались протесты против действующей власти. Дуров гордится тем, что их координируют через Телеграм
Во Франции начались массовые выступления против политики действующей власти. Масштабная акция протеста координируется через мессенджер Телеграм.
Об этом написал в соцсети Х его основатель Павел Дуров.
"Горжусь тем, что Телеграм стал инструментом протестов во Франции против провальной политики Макрона. После восьми лет забвения люди устали от пустого пиара и позёрства — и теперь наносят ответный удар", - сказано в публикации бизнесмена.
Между тем в сети появились первые кадры протестов против политики Макрона. На кадрах их участники вступают в жесткие столкновения с полицией, блокируют дороги, переворачивают и жгут машины.
Около 200 человек уже арестованы, заявил уходящий в отставку глава МВД Брюно Ретайо.
Напомним, во Франции сейчас развивается политический кризис. После предложений о масштабном ограничении бюджета на социальные расходы в отставку ушел премьер-министр Франсуа Байру. Президент Эмманюэль Макрон выдвинул вместо него министра обороны Себастьена Лекорню, но его пока не утвердил парламент.
Также заранее было объявлено о сегодняшних массовых протестах против ухудшения социальной политики. К забастовке призвало недавно созданная организация "Заблокируем всё", которая выступает против элит в целом.
Отметим, что против Дурова во Франции расследуется уголовное дело, которое он сам считает попыткой давления и гонениями на свободу слова.