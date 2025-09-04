На следующей неделе во Франции может начаться острый политический кризис. 8 сентября ожидается предъявление вотума недоверия правительству, а на 10 сентября готовится масштабная забастовка.

Об этом сообщает RFI.

К забастовке призывает недавно созданная организация "Заблокируем всё", которая выступает против объявленной правительством бюджетной политики жесткой экономии и "против элит" в целом. Лозунг мероприятия выглядит так: "10 сентября мы не платим, не потребляем и не работаем". В сети публикуют сгенерированные искусственным интеллектом ролики с рекламой протестов, на которых толпы людей захватывают улицы, обступают Елисейский дворец и прогоняют полицию.

Ранее премьер-министр страны Франсуа Байру объявил 2026 год во Франции "белым годом" с целью экономии 43,8 миллиарда евро расходов бюджета в ряде сфер. При этом соцвыплаты (в том числе пенсии и зарплаты госслужащих) не будут повышаться вне зависимости от инфляции.

В ответ на это и набрало популярность движение "Заблокируем всё", которое поддержали левый политик Жан-Люк Меланшон, зеленые, социалисты и коммунисты.

На протесты накладывается кризис в парламенте, где на следующей неделе могут выразить вотум недоверия правительству. Велик шанс, что против Байру объединятся левые с правыми - и тогда его правительство не устоит.

Напомним о протестах "желтых жилетов" в Париже и других городах Франции. В ходе их акций, которые проходили с 2018 года, были задержаны тысячи человек, многим из них суды вынесли приговоры.

Также мы писали,что президент США Дональд Трамп поддержал лидера ультраправой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которой во Франции через суд запретили участвовать в выборах и назначили условный срок.