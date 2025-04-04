Президент США Дональд Трамп поддержал лидера ультраправой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которой во Франции через суд запретили участвовать в выборах и назначили условный срок.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

"Охота на ведьм против Марин Ле Пен - еще один пример того, как европейские левые используют правовые механизмы, чтобы заставить замолчать свободу слова и цензурировать своих политических оппонентов, на этот раз заходя так далеко, что готовы посадить оппонента в тюрьму. Это та же "методичка", которую применили против меня группа безумцев и неудачников", - написал Трамп.

Он говорит, что не знаком с Ле Пен, но "уважает, насколько усердно она работала все эти годы, терпела поражения, но продолжала идти вперед".

"И вот теперь, прямо перед тем, как могла бы добиться большой победы, её настигает незначительное обвинение, о котором она, возможно, даже не знала - звучит как ошибка в бухгалтерии. Это всё очень плохо для Франции и великого французского народа, вне зависимости от их взглядов. Свободу Марин Ле Пен!" - написал Трамп.

Ранее Илон Маск также поддержал Марин Ле Пен. Также Госдеп США осудил ее отстранение от выборов президента Франции.