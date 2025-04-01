Лидер ультраправой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что у нее еще есть шанс участвовать в выборах президента Франции в 2027 году после вчерашнего судебного решения, и она будет пытаться им воспользоваться.

Об этом Ле Пен сказала в интервью телеканалу TF1.

"Я боевая, я не позволю себя устранить. Есть небольшой путь. Конечно, он узкий, но он существует", - заявила политик.

Она сказала, что "ни за что" не уйдет из политики.

Кроме того, Ле Пен назвала решение суда "политическим" и заявила, что "верховенство закона полностью нарушено". Она планирует подать апелляцию.

Напомним, Ле Пен и восемь ее однопартийцев суд признал виновными в растрате средств Европарламента и запретил на пять лет избрание в органы власти. При том решение вступило в силу сразу, до рассмотрения апелляции.

Ранее мы писали, что Илон Маск поддержал Марин Ле Пен после её отстранения от выборов во Франции.

Также отстранение Ле Пен от выборов осудил Госдеп США. Вашингтон считает, что страны Запада должны следовать демократическим ценностям не только на словах.