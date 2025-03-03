Оппозиционный французский политик Марин Ле Пен выступила против отправки боевого контингента на территорию, подконтрольную Киеву, назвав эту идею "безумием".

Об этом лидер ультраправой партии "Национальное объединение" заявила местному издание Franceinfo.

При этом Ле Пен обозначила "красные линии" по вопросу отправки французских войск в Украину.

"Единственным возможным сценарием может быть участие под мандатом ООН", – уточнила она.

Напомним, что мандат ООН может быть выдан лишь при единогласном решении постоянных членов Совета безопасности, что включает и РФ.

Ле Пен также заявила о глубоком расколе в Европе по вопросу мира в Украине.

"Есть нации, и европейские нации явно разделены. Есть те, кто хочет продолжать войну, и есть те, кто стремится к мирным переговорам. Я принадлежу к числу политических лидеров, которые не хотят продолжения войны, потому что война – это трагедия, потому что то, что происходит в Украине уже три года, – это настоящая бойня. Я хотела бы, чтобы мы не забывали об этом: молодые люди умирают, целые семьи уничтожены, украинцы массово покинули свою страну, и, вероятно, многие из них уже никогда не вернутся обратно. Мы не можем просто закрыть на это глаза и двигаться дальше, как ни в чём не бывало. Поэтому необходимо любой ценой открыть путь к миру", – заявила политик.

Ранее Макрон заявил, что не планирует отправлять французские сухопутные войска в Украину.

Война в Украине продолжается 1104-й день. Последние новости с главными событиями 3 марта 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

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