Вашингтон считает, что страны Запада должны следовать демократическим ценностям не только на словах.

Об этом заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс, комментируя приговор главе парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, запрещающий ультраправому французскому политику баллотироваться на пост президента.

В свете этого, по словам Брюс, демократическим государствам не годится "устранять неудобных фигур из политического процесса".

Накануне Ле Пен поддержал Илон Маск, глава Депертамента эффективности правительства США.

"Когда радикальные левые не могут выиграть при демократическом голосовании, они злоупотребляют системой правосудия, чтобы посадить своих оппонентов в тюрьму. Это их стандартная тактика во всем мире", – написал Маск в соцсети Х.

Ранее Белый дом ответил на требования Парижа вернуть Статую Свободы во Францию.

"Мы скажем американцам, которые решили встать на сторону тиранов <...>: "Верните нам Статую Свободы". Мы подарили её вам, но, судя по всему, вы её презираете. Так что здесь, дома, она будет в полном порядке", – заявил левоцентристский политик на съезде своего движения.