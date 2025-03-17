"Только благодаря США французы сейчас не говорят на немецком". Белый дом о требованиях вернуть Статую Свободы
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала заявление французского политика Рафаэля Глюксмана о том, что Штаты должны вернуть Статую Свободы.
Об этом Ливитт сказала на брифинге для журналистов.
"Только благодаря США французы сейчас не говорят на немецком, они должны быть очень благодарны", – заявила пресс-секретарь Белого дома и добавила, что американский президент Дональд Трамп не намерен отдавать французам Статую Свободы.
Напомним, французский депутат Европарламента Рафаэль Глюксман призвал США вернуть Статую Свободы, которая была подарена Парижем в XIX веке.
Об этом сообщали французские медиа.
"Мы скажем американцам, которые решили встать на сторону тиранов, американцам, которые уволили исследователей за требование научной свободы: "Верните нам Статую Свободы". Мы подарили ее вам, но, судя по всему, вы ее презираете. Так что здесь, дома, она будет в полном порядке", - заявил левоцентристский политик на съезде своего движения.
Глюксман критиковал Трампа за его политику в отношении Украины и по другим вопросам.
Как известно, Статуя Свободы была открыта в гавани Нью-Йорка в 1886 году в честь столетия американской Декларации независимости как подарок французского народа Америке. Она была спроектирована французом Огюстом Бартольди.
Ранее мы писали, как в 2018 году Статую Свободы закрыли для посещения из-за "шатдауна" Трампа.
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