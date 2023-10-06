"Власти" Крыма убрали из парка миниатюр под Бахчисараем копию американской статуи Свободы.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале "председатель" крымского "Госсовета", бывший спикер Верховного Совета Автономной республики Крым Владимир Константинов.

"В Бахчисарайском парке миниатюр демонтировали копию американской статуи свободы. Не считаю это варварством. Просто мы не готовы мириться с отношением США к нам, нашей стране. Американцам же стоит задуматься, почему их больше не хотят воспринимать в нашем обществе, во многих цивилизованных странах мира", - написал Константинов.

Он добавил, что в России достаточно собственных памятников.

"А статуя Свободы пусть отправляется к себе на родину", - заявил он.

Бахчисарайский парк "Крым в миниатюре на ладони" - это парк миниатюр, где собраны 86 историко-культурных и архитектурных достопримечательностей Крыма в масштабе 1:25. На территории парка находится зоопарк, где живут более двух тысяч животных и птиц.

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