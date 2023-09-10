В аннексированном Крыму в Симферополе гостиницу "Украина" переименовали в "Симферополь гранд отель".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию гостиницы.

"У нас произошел плановый ребрендинг нашего отеля. Теперь он называется "Симферополь гранд отель". Так как ребрендинг у нас произошел буквально с прошлой недели, все еще в разработке, и сайт у нас со следующей недели, с понедельника, должен быть переименован", - сказали в пресс-службе отеля.

Трехзвездочная гостиница "Украина" была построена еще при СССР, в 1958 году, по проекту архитектора Бориса Кондрацкого. Она оформлена в классическом стиле и располагается в центре Симферополя. Всего в ней 84 номера.

Ранее мы писали, что в Киеве знаменитый монумент Родина-мать переименовали в Украину-мать и поменяли на трезубец советский герб, расположенный на ее щите.

Также "Страна" сообщала, что Индию могут официально переименовать в Бхарат, как она официально называется на языке хинди. Правительство, возглавляемое премьер-министром Нарендрой Моди, вероятно, внесет резолюцию об изменении официального названия страны во время специальной сессии парламента, которая запланирована на 18-22 сентября.