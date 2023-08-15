И.о. мэра Запорожья Анатолий Куртев призвал избавиться от "напоминаний о русне" в названиях улиц и раскритиковал неких "ванек", "рудиков" и "абдулов", которые, по его словам, навязывали украинцам "свое видение того, как нам жить в нашем родном Запорожье".

Пост на эту тему он написал в своем телеграм-канале.

Куртев опубликовал список из 70 улиц, переулков и площадей, переименованных в рамках избавления от "напоминаний о русне".

Интересно, что наряду с улицами, названными в честь российских географических названий, переименованы и улицы, получившие названия украинских городов: Красноградская и Новомосковская (в честь Краснограда Харьковской области и Новомосковска Днепропетровской области).

"Предложения по переименованию выносятся на каждую очередную сессию горсовета. Так в городе появились улицы Князя Владимира, атамана Ивана Пидковы, полка Черных запорожцев. А приоритетными для нас переименования в честь защитников и защитниц Запорожья и Украины", заявил Куртев.

Ранее в июле в Запорожье переименовали три улицы, площадь и сквер.

Также мы писали, что в Одессе собираются переименовать еще 49 улиц.