В Эстонии появился памятник Владимиру Зеленскому. Скульптор изобразил президента Украины похожим на знаменитую статую Свободы. Монумент изготовлен из песка.

Об этом сообщила в Инстаграме глава эстонского правительства Кая Каллас.

По ее словам, скульптура установлена в городе Тырва. Песчаный Зеленский поднимает одну руку вверх, а во второй держит щит с трезубцем. При этом он одет в римскую тогу.

"Община Тырвы построила посвященный Украине Парк Свободы, в центре которого возвышается гигантская песчаная скульптура президента Украины Зеленского. Он открылся в июне 2022 года, жители города оставят его до победы Украины", - сказано в записи Каллас.

Ранее мы сообщали, что американский конгрессмен-республиканец Джо Уилсон предложил разместить бюст Владимира Зеленского в Домовом крыле Капитолия США. Законодатель внес проект резолюции, предписывающий Совету изящных искусств Палаты представителей США создать бюст Зеленского.

Также мы рассказывали, что Эстония отдает Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы. Речь о буксируемых гаубицах FH-70 совместного англо- германско-итальянского производства, поставленных на вооружение в 1976 году.