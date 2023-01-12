Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон предложил разместить бюст президента Украины Владимира Зеленского в Домовом крыле Капитолия США.

Об этом сообщает Washington Times.

Уилсон внес проект резолюции, предписывающую Совету изящных искусств Палаты представителей США создать бюст Зеленского.

Этот совет отвечает за все произведения искусства и исторические объектами, выставленные в крыле Дома Капитолия США и связанных с ним офисных зданиях.

Уилсон, работающий в Конгрессе с 2001 года, является старшим членом комитетов Палаты представителей по вооруженным силам и иностранным делам.

"Убежденный консерватор, подвергшийся резкой критике за выкрикивание "Вы лжете" бывшему президенту Обаме во время обращения к Конгрессу в 2009 году, г-н Уилсон стал решительным сторонником Украины. В декабре он сказал Charleston Post and Courier, что борьба Украины против российской агрессии напомнила ему американскую революцию", - пишет издание.

Ранее мы публиковали статью Тhe Wall Street Journal, что обращение Зеленского к Конгрессу выявило раскол среди республиканцев по поводу помощи Украине.

Также "Страна" анализировала, что значит для Украины эпопея с избранием спикера нижней палаты Конгресса США.