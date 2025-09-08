В Стамбуле ночью прошли массовые протесты против президента Реджепа Тайипа Эрдогана и решения об отстранении руководства отделения оппозиционной Народно-республиканской партии, один из лидеров которой, бывший мэр Стамбула Экрем Имамоглу, с весны сидит под арестом. Протесты переросли в столкновения с полицией.

Об этом сообщают местные СМИ.

Сторонники Народно-республиканской партии вышли на улицу после блокировки полицией штаб-квартиры политсилы в Стамбуле и решения суда о смене её местного руководства.

Гражданский суд первой инстанции Стамбула отменил результаты съезда 2023 года, на котором было избрано руководство стамбульского отделения Народно-республиканской партии, и принял решение об отстранении его руководства.

В дополнение к этому канцелярия губернатора Стамбула ввела трёхдневный запрет на проведение собраний, демонстраций, пресс-заявлений и распространение листовок в ряде районов города. Ограничения будут действовать до 10 сентября и охватывают Бешикташ, Бейоглу, Эйюпсултан, Кагытхан, Сарыер и Шишли.

На фоне протестов в Турции заблокировали почти все соцсети: Telegram, YouTube, WhatsApp, Instagram и Facebook. Сообщается также о сбоях в работе интернета.

Ранее мы сообщали о протестах в Турции по поводу задержания Экрема Имамоглу, который считается главным политическим противником действующего президента страны.

