В Турции нарастают протесты против ареста Экрема Имамоглу - оппозиционного мэра Стамбула и главного политического соперника президента Эрдогана. На сегодня, 23 марта, оппозиция объявила мобилизацию всех своих сил. Намечается масштабный "Майдан".

Обострение политической ситуации в стране происходит на фоне сильного экономического кризиса в стране и грозит дестабилизацией внутри Турции, что может иметь последствия и для всего Ближнего востока.

Перспективы развития ситуации анализирует "Страна".

"Крокодильи слезы" и голос Имамоглу

53-летнего стамбульского мэра, рейтинг которого, по опросам, стремительно рос и который мог победить на будущих выборах 71-летнего Эрдогана, находящегося у власти уже больше двадцати лет, арестовали как раз накануне запланированного на 23 марта выдвижения его кандидатом в президенты.

В последние недели Имамоглу уже фактически вовсю вел предвыборную кампанию. Выборы запланированы через три года, но оппозиция еще до скандала с Имамоглу требовала проведения досрочного голосования из-за экономических проблем в стране. Кроме того, бытует версия, что и сам Эрдоган хотел бы провести досрочное голосование, чтоб обойти ограничения Конституции, которая не позволяет переизбираться президентом более двух раз.

Против мэра выдвинули обвинения в коррупции и пособничестве терроризму (а именно во взаимодействии с запрещенной в Турции партией Рабочей партии Курдистана). А накануне аннулировали полученный им в Стамбульском университете диплом бакалавра по деловому управлению (в Турции без высшего образования нельзя стать президентом). Вместе с мэром по коррупционном делу о тендерах на строительство проходят сто человек, включая журналистов и бизнесменов.

Ведущая оппозиционная Республиканская народная партия, которую представляет Имамоглу, назвала арест мэра "попыткой государственного переворота против нашего следующего президента" и призывала людей объединяться и выходить на улицы. Эрдоган обвинил их в "уличном терроризме" и назвал протесты "шоу оппозиции", которая, по его мнению, пытается представить "свои внутренние конфликты или проблемы с законом" как наиболее важную проблему страны. "Они льют крокодильи слёзы. Все доказательства против Имамоглу были переданы в суд членами его же партии", - намекая на раскол в стане оппозиции и на то, что Имамоглу якобы "сдали" свои же.

Сам задержанный мэр заявил, что не сдастся и "будет продолжать борьбу". Обвинения в свой адрес он называет сфабрикованными. В стамбульском метро транслируют его голос, который говорит: "Я выиграю эту войну".

Прогнозы в экспертной среде относительно перспектив развития ситуации расходятся. Одни эксперты полагают, что арест политика может только добавить ему популярности и пошатнуть кресло под "султаном" Эрдоганом, ведь народ часто встает на сторону жертв. Другие уверены, что президент, который держит под контролем силовые и судебные органы, обладая практически неограниченной властью, еще больше закрутит гайки, жестко подавит протесты и нейтрализует опасного конкурента.

"При этом сама Турция очень разделена. Часть людей хочет изменений из-за усталости от хронического роста цен, обвала лиры и галопирующей инфляции, сокращения прав, диктатуры, другие по-прежнему поддерживают Эрдогана, считают его сильным лидером, "падишахом". И сейчас Турция на грани серьёзного гражданского конфликта", - говорит "Стране" турецкий журналист Ариф Арслан.

Кстати, есть мнение, что более серьёзным соперником для Эрдогана является Мансур Яваш, мэр Анкары, а не Имамоглу. Но, как считают некоторые, вскоре могут прийти и за ним. Сам Яваш присоединился к протестам и поддержал Имамоглу.

"Справедливость восторжествует, закон и демократия победят. Мы сделаем это вместе с вами", - заявил он перед зданием мэрии в Стамбуле.

Взлет "сына священника"

Звезда Имамоглу (фамилия переводится как "сын имама" - мусульманского священника), до недавних пор малоизвестного оппозиционера и бывшего главы одного из стамбульских районов, взошла несколько лет назад, после его победы на выборах мэра 17-миллионного Стамбула, которые еще называют референдумом о доверии народа к власти и лично к Эрдогану.

В свое время Эрдоган сказал крылатую фразу: "Кто владеет Стамбулом, тот владеет Турцией". Мэр Стамбула - это фактически вторая по значимости должность после президента (премьера в Турции нет). Сам Тайип (его турки так и называют, по имени), больше 25 лет назад начинал свою карьеру мэром Стамбула. И, кстати, он также прошел через арест и тюрьму по сомнительному обвинению в разжигании религиозной вражды, что только сделало его более популярным и помогло через два года возглавить Турцию - и получается, что по тому же сценарию он сам же пускает своего конкурента.

В то же время возможная судимость может закрыть Имамоглу дорогу к избранию на государственные посты и участию в выборах (хотя политик, естественно, будет оспаривать решение в апелляции).

"Репрессии превращают Имамоглу и его партию в "жертву системы", что усиливает поддержку среди избирателей. Эта турбулентность играет на руку республиканской партии, подобно тому, как в 2002 году запрет на Эрдогана лишь укрепил его", - сказал политический аналитик Мюмтазер Тюркёне.

Кстати, в большой степени Эрдоган и поспособствовал взлету Имамоглу, когда в свое время назначил перевыборы в Стамбуле, пытаясь всеми правдами и неправдами посадить в это кресло своего ставленника.

"Тогда за короткий срок дважды провели выборы, пустив по ветру миллиарды лир. И все равно выиграл Имамоглу, с еще большим отрывом, что стало абсолютной неожиданностью для власти. Во время "битвы за Стамбул" у Имамоглу добавилось сторонников, а Эрдоган показал, как он держится за власть и фактически сам раскрутил никому неизвестного главу райадминистрации, получив серьёзного конкурента на будущих президентских выборах. Как показывает история Турции, все гонения на политиков только помогали им наращивать политическую мощь", - объясняет одну из причин популярности мэра Стамбула турецкий политолог Эрдиндж Челикан.

Еще тогда, после мэрских выборов, Имамоглу пытались "пришить дело" по обвинению в оскорблении власти, но оно вскоре заглохло.

После нынешнего ареста Имамоглу власть попытается до выборов поставить своего человека во главе Стамбула.

"Стамбул - это государство в государстве, с бюджетом около 9 млрд долларов. Это выше, чем, например, у министерства здравоохранения или юстиции. Также в город заходят большие объемы международных инвестиций, тут живут крупные бизнесмены, которые могут оказать серьезную поддержку и стать основой электората кандидатов на выборах", - говорит Чагыл Касапоглу, журналист турецкой службы Би-би-си.

Одной из причин популярности Имамоглу называют запрос на новые лица и усталость от старой элиты. Молодого политика после победы на мэрских выборах в 2019 году некоторые сравнивали с Зеленским.

Имамоглу, так же как и Зеленский в свое время, выступал общими фразами, в стиле "за все хорошее, против всего плохого". А незамысловатый слоган его предвыборной кампании звучал как "Все будет хорошо".

Мэр Стамбула и его партия, объясняет востоковед Михаил Магид, представляют светскую националистическую партию.

"Республиканская народная партия считает себя наследницей идей и заветов Ататюрка и выступает в защиту светской, либеральной Турции, но при этом с сильной государственной властью, которая защищала бы интересы турецкой нации, обеспечивала развитие турецкого языка и культуры. Эрдогана они обвиняют в том, что он пытается извратить наследие Ататюрка и превратить страну в откровенно религиозное, мусульманское государство. До тех пор, пока у Эрдогана росла экономика, пока он реализовывал ряд своих успешных проектов, большинство населения за него. Сейчас, в условиях кризиса, все это стало меняться", - говорит Магид.

Фактор Трампа

В то же время Имамоглу связывают с Демократической партией США.

В провластной турецкой газете Aydınlık в свое время Имамоглу обвиняли в работе на Запад и назвали "Зеленским Турции", заявляя о связях стамбульского мэра с либеральными кругами в США и с Великобританией.

Считается, что в частности из-за связей с демократами Трамп прохладно относится к Имамоглу. При этом в Европе осудили арест мэра Стамбула. Хотя и не слишком радикально.

Есть мнение, что задержание Имамоглу во многом стало возможным именно после прихода к власти в США Трампа.

Как считает публицист Али Яйджиоглу, Эрдоган уверен, что международная реакция на арест будет сдержанной.

"Если бы Трамп не выиграл выборы, власть вряд ли решилась бы на такую операцию", - написал он в своей колонке в газете Oksijen.

Как бы там ни было, Трамп не кинулся защищать арестованного мэра Стамбула, а Белый дом, как и Кремль, ограничились нейтральными заявлениями.

Для США Эрдоган - важный союзник на Ближнем востоке, а ЕС в свою очередь опасается проблемы мигрантов. Дело в том, что Турция разместила в своих лагерях несколько миллионов беженцев из Сирии и других стран региона. И в Евросоюзе боятся, что Эрдоган, в случае дестабилизации ситуации в стране, так же как и 10 лет назад, может отправить их в Европу. Поэтому, несмотря на всю прохладность отношений, европейцы на открытый конфликт с Анкарой не идут. Тем более, что, в условиях нарастания противоречий между ЕС и США, в Европе говорят, что Турция, с ее сильной армией, могла бы стать важным военным союзником европейцев. Также у Эрдогана традиционно тесные связи с Британией.

У Путина с Эрдоганом также длительные связи.

Имамоглу и его партия, кстати, что касается политики в отношении Украины и России, придерживается похожей с Эрдоганом позиции - нейтралитет и дружба с обеими странами.

"Россия - наш морской сосед, одна из крупнейших стран в мире по своей мощи, по количеству населения. Мы хотим проводить с Россией взаимовыгодную политику. Вместе расти, развиваться и чтобы наши взаимоотношения отвечали интересам друг друга. Чтобы эта политика хорошо подходила как Турции, так и России", - заявлял в 2023 году мэр Стамбула.

Тем временем на фоне молчаливого международного согласия турецкая власть чувствует, что у нее развязаны руки.

"Трамп считает Эрдогана "хорошим парнем". Он называл его другом и "человеком, которого уважает" и, похоже, не хочет с ним бить горшки. Эрдоган также лестно отзывался о Трампе. В то же время для США важна Турция - со второй по силе армией НАТО и влиянием в регионе, особенно в Сирии. Видимо, Трамп дал Эрдогану карт-бланш, считая его более понятной и договороспособной фигурой. За Имамоглу теоретически могла бы вписаться Европа, но ей не нужен очаг напряженности или переворот в Турции, там видят Анкару союзником в борьбе против Трампа, а также орудием против России в Средней Азии и Сирии. С Россией у Эрдогана также хорошие отношения, а вот к Имамоглу есть вопросы из-за его близости к либеральным силам. Эрдоган вообще известен своей политикой ни вашим ни нашим, его шутя называют "бэлли дэнсэр" (исполнитель танца живота), мол, он "и туда, и сюда", - говорит Челикан.

При этом отношения Трампа с Эрдоганом не совсем уж безоблачны. В первую очередь из-за противостояния Турции и Израиля и из-за подарки Анкарой ХАМАС. Также американцы (а также израильтяне) поддерживают сирийских курдов, которых Эрдоган видит своими главными врагами.

Пока эти противоречия не носят жесткий характер, но, со временем, могут привести к охлаждению отношений Трампа и Эрдогана.

Сценарии "революции"

Другой важный фактор в нынешних протестах - разрозненность оппозиции, которая по сути развалилась после проигрыша их кандидата на последних президентских выборах два года назад (Эрдоган тогда взял 52%, победив кандидата от Республиканской народной партии Кылычдароглу).

"Если оппозиция сплотится, а протесты будут нарастать, власти придется отпустить Имамоглу, дело замять и, возможно, согласиться на досрочные выборы. Другой сценарий - Имамоглу остается под арестом, протесты жестко разгоняют (Эрдоган полностью контролирует силовиков), а в Турции усиливается раскол, растет вероятность терактов, ведения чрезвычайного положения, ситуация постепенно выходит из-под контроля, что отражается на всем регионе", - считает Арслан.

В то же время эксперты не исключают, что для отвлечения внимания от ареста Имамоглу, в Турции могут рассматривать разные сценарии - от терактов до новой вспышки противостояния с соседней Грецией, с которой у Анкары напряженные отношения. Или новые военные операции против курдов в Сирии и Ираке.

Есть и другое мнение, что Эрдоган может попытаться набрать очки за счет образа миротворца, пытаюсь поучаствовать в организации переговоров Украины и России и поддержав план скорейшего прекращения войны. О необходимости этого Эрдоган говорил уже давно.

"Имамоглу может начать реальную борьбу за власть в полную силу с опорой на улицу, чтоб просто себя спасти. Тогда получается, что Эрдоган сам себе выстрелил в ногу. Одним из сценариев властей для отвлечения внимания называют усиление конфронтации с Грецией (вплоть до войны, хоть обе страны в НАТО, и представить такое сложно) или курдскими силами (а это угроза новых терактов). С другой стороны, Эрдоган позиционирует себя как "голубь мира" и посредник в войне России с Украиной, поэтому вероятность благословенного им военного конфликта выглядит совсем крайней мерой. Наоборот, Эрдоган может начать еще активнее пиариться на внешней политике, которая стала его козырем, в частности на украинской теме, и приобщиться к содействию по переговорам Москвы и Киева", - сказал "Стране" турецкий журналист Хакан Гювен.

Козыри Эрдогана и Ататюрк

В целом мнения об Эрдогане и об Имамоглу в Турции разделены.

"Одни поддерживают Эрдогана, считая, что он строит дороги, аэропорты, гарантирует мир в стране. Ведь рядом Сирия с многолетней войной, воюющий с Палестиной Израиль, на все это накладываются нефтяные интересы мировых держав, а еще в стране базы НАТО. Эрдогану удается держать баланс в таких непростых условиях. Критики президента обвиняют его в коррупции и раздаче высоких постов и тендеров родственникам и друзьям, а главное - в экономическом крахе. Причина безудержной инфляции - падение лиры, которое продолжается уже несколько лет после снижения ключевой ставки Центробанком (процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам). Традиционно центральные банки во всем мире стараются повысить ставку, чтобы сдержать инфляцию. А главное - это огромные долги, которые нужно обслуживать", - говорит Арслан.

Что касается Имамоглу, то одни, как уже говорилось, поддерживают его как "свежую кровь" и даже сравнивают с Ататюрком, который в 1923 году создал Турецкую республику после развала Османской империи и превратил Турцию из консервативной страны в республику. Другие уверены, что мэр рвется к власти и что в обвинениях против него, мол, нет дыма без огня.

"У Эрдогана есть ряд козырей, особенно в сфере внешней политики, которые могут осложнить положение оппозиции. Если Эрдоган сможет сыграть значительную роль в наблюдении за мирными переговорами между Россией и Украиной, его дивиденды как внутри страны, так и на международном уровне будут огромными. Место Эрдогана в качестве посредника между Украиной и Россией вписывается в его видение независимой внешней политики, в которой Турция балансирует между великими державами мира и в конечном итоге вступает в их ряды", - писал ранее Джеймс Райан, директор ближневосточной программы Института исследований внешней политики США.

Что будет дальше

Дальнейшее противостояние власти и оппозиции может привести к дестабилизации ситуации в стране.

"У Эрдогана есть прочная база поддержки, "костяк". Это минимум треть населения, готовая выйти в его защиту. При том, что страна расколота 50 на 50 - и любая попытка давления может привести не к смене власти, а к серьёзным столкновениям. Здесь у Эрдогана есть своя идеология и массовая опора в лице искренне симпатизирующих ему граждан. И еще один важный, специфический для Турции момент: если оппозиция начнет действовать слишком агрессивно, то даже нейтральные или сомневающиеся турки могут встать на сторону Эрдогана, потому что он начнёт восприниматься как "жертва". А в Турции жертва вызывает сочувствие и поддержку, даже если до этого к ней относились критически. А пока жертва - Имамоглу. Но ситуация может смениться. Всегда как протестующим, так и властям нужно придерживаться этой тонкой грани, чтобы не перегнуть себе во вред. Поэтому наблюдаем за 23 марта. Миллионные протесты. Имамоглу выпускают под подписку - всё успокаивается, напряжение уходит, страна возвращается к относительно привычному политическому ритму. Или не выпускают - протесты жёстко разгоняются, и начинается долгий период нестабильности: уличные столкновения, более глубокая поляризация общества", - написал в своем Telegram "Повестка дня Турции" эксперт Яшар Ниязбаев.



