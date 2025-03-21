В Турции продолжаются акции протеста по поводу задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который считается главным политическим противником действующего президента страны Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщают местные издания, которые публикуют фото и видео столкновений протестующих с полицией.

После того, как был арестован Имамоглу беспорядки в стране не утихают уже третий день. На улицы крупных городов вышли тысячи человек с требованием отставки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель утверждает, что в Стамбуле на митинг вышли порядка 300 тысяч человек.

В сети публикуют видео с митинга возле мэрии крупнейшего города Турции.

Также поступают сообщения, что полиция применила перцовый газ против студентов, собравшихся на протест в Сарачане.

В Анкаре против протестующих применили водомёты.

Ранее мы публиковали видео, как после ареста мэра Стамбула на улицах в Турции начали стучать кастрюли.

Перед этим протестующие в Стамбуле прыгали, скандируя "Zıpla zıpla zıplamayan Tayyiptir". Это переводится как "Прыгай, прыгай, прыгай! Кто не прыгает, тот Тайип".

Напомним, Эрдоган считает, что в мире остались только два лидера.

"Сейчас мы являемся двумя лидерами в мире. Теперь остались только я и Путин. Я говорю это не потому, что это я, я говорю по делу. Но я [нахожусь у власти] 22 года. Почти столько же – Путин", – пояснил турецкий президент на встрече с молодёжью.