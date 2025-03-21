На улицах Стамбула начались столкновения протестующих и полиции. Власти применили водомёты. Видео
В Турции продолжаются акции протеста по поводу задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который считается главным политическим противником действующего президента страны Тайипа Эрдогана.
Об этом сообщают местные издания, которые публикуют фото и видео столкновений протестующих с полицией.
После того, как был арестован Имамоглу беспорядки в стране не утихают уже третий день. На улицы крупных городов вышли тысячи человек с требованием отставки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель утверждает, что в Стамбуле на митинг вышли порядка 300 тысяч человек.
В сети публикуют видео с митинга возле мэрии крупнейшего города Турции.
Также поступают сообщения, что полиция применила перцовый газ против студентов, собравшихся на протест в Сарачане.
В Анкаре против протестующих применили водомёты.
Ранее мы публиковали видео, как после ареста мэра Стамбула на улицах в Турции начали стучать кастрюли.
Перед этим протестующие в Стамбуле прыгали, скандируя "Zıpla zıpla zıplamayan Tayyiptir". Это переводится как "Прыгай, прыгай, прыгай! Кто не прыгает, тот Тайип".
Напомним, Эрдоган считает, что в мире остались только два лидера.
"Сейчас мы являемся двумя лидерами в мире. Теперь остались только я и Путин. Я говорю это не потому, что это я, я говорю по делу. Но я [нахожусь у власти] 22 года. Почти столько же – Путин", – пояснил турецкий президент на встрече с молодёжью.